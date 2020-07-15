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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp yine erişim sorunları yaşıyor

    Akşam saatlerinden itibaren WhatsApp platformunda yine erişememe veya mesaj gönderememe sorunları yaşanmaya başladı. Şu saatlerde sorunların azaldığı görülüyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp yine erişim sorunları yaşıyor

    Mobil dünyanın en çok kullanılan iletişim aracı konumundaki WhatsApp ne yazık ki en sorunlu aracı olma yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz haftalarda kullanıcıların çevrim içi veya yazıyor bildirimlerini sunucu hatası nedeniyle görüntüleyemeyen WhatsApp bu saatlerde de yine sıkıntı yaşıyor.

    WhatsApp erişim sorunu

    Sosyal medyada kullanıcıların şikayetleri ve DownDetector platformunun verilerine göre akşam saatlerinde WhatsApp uygulamasında erişim sorunları yaşanmaya başladı. Kullanıcıların uygulamaya erişemediği veya mesaj gönderemediği ifade ediliyor.

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    Daha çok iki Amerika kıtasında, Asya’da ve Avrupa’da sorunlar rapor ediliyor. Bu saatlerde ise şikayetlerin azaldığı görülüyor. Sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Sunucu taraflı arızalar veya siber saldırı sonucunda olabilir. Şimdilik Facebook cephesinden de sorunla ilgili bir açıklama gelmiş değil.



    https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8523193/WhatsApp-experiences-global-outage-leaves-thousands-users-unable-chat-friends.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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