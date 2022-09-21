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    Wi-Fi 7 bağlantılı akıllı telefonlar 2024'e kadar gelmeyecek

    DigiTimes’ın haberine göre, WiFi 7 bağlantısını destekleyen ilk akıllı telefonları 2024’e kadar göremeyeceğiz. Peki, Wi-Fi 7 neler sunacak?                      
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    WiFi 7 telefonlar

    MediaTek, bu yılın başlarında Wi-Fi 7’nin dünyada ilk canlı demosunu gerçekleştirmişti. Tayvan merkezli yarı iletken şirketi, demolarda WiFi 7 standardının (IEEE 802.11be) çoklu bağlantı işlemi (MLO) teknolojisine dikkat çekmişti. MLO, aynı anda farklı frekans bantlarında birden fazla kanalı toplayarak, bantlarda parazit olsa bile ağ trafiğinin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlıyor.

    WiFi 7 hızları

    WiFi 7 bağlantısının 320MHz kanalları kullanabildiğinden ve 4K karesel genlik modülasyonu (QAM) teknolojisini desteklediğinden aynı sayıda antenle bile WiFi 6’dan 2.4 kat daha yüksek hızlar sağladığı belirtildi. WiFi 7’nin saniyede en az 30 gigabit hız sağlaması, maksimum 40Gbps’e kadar hız sunması bekleniyor. WiFi 6’nın maksimum ulaşabildiği hız, saniyede 9.6Gb iken, WiFi 5, saniyede 3.5Gb hız sunabiliyor.

    Apple, doğrudan WiFi 7'ye geçebilir

    iPhone ve diğer Apple ürünleri WiFi 7 bağlantısını ne zaman destekleyecek henüz bir bilgi yok. Apple, 2019’dan beri mevcut olan WiFi 6E bağlantısını  bile cihazlarında sunmuyor. Şu anda iPhone, iPad, MacBook dahil tüm Apple cihazları Wi-Fi 6 kullanıyor.

    WiFi 7, ilk modem ve bilgisayarlara gelebilir

    WiFi 7 standardının Android telefon ve iPhone’lara gelmeden önce modem, router ve dizüstü bilgisayarlara gelmesi bekleniyor. MediaTek, Ocak 2022’de WiFi 7 demosunu yaptı ve Mayıs 2022'de WiFi 7 yongalarını duyurdu. Qualcomm da aynı zaman diliminde çıkması beklenen WiFi 7 yonga seçenekleri üzerinde çalışıyor. Intel de 2024 yılına kadar dizüstü bilgisayarlarda WiFi 7’yi kullanmayı planladığını söyledi.

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    M
    makine26 1 gün önce

    lexus çakması

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