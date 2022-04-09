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    Will Smith, Oscar'dan 10 yıl men edildi: Ünlü aktörden ilk açıklama geldi

    Akademi yönetim kurulu Oscar töreninde komedyen Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith için önemli bir karar aldı. Ünlü aktör yaptığı kabul edilemez davranış nedeniyle Oscar'dan 10 yıl men edildi.
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    Will Smith Oscar'dan 10 yıl men edildi
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    Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 54 kişiden oluşan yönetim kurulu, Oscar töreninde yaşanan tokat olayı nedeniyle Will Smith hakkında yeni bir karar aldı.

    Ünlü aktörün önümüzdeki 10 yıl boyunca, Oscar da dahil olmak üzere Akademi'nin herhangi bir tören ve etkinliğine katılması yasaklandı. Söz konusu yasak hem fiziken hem de sanal katılım için geçerli olacak.

    Chris Rock'a soğukkanlılığı için teşekkür edildi

    Akademi ayrıca tokata maruz kalan Chris Rock'a "olağanüstü koşullar altında soğukkanlılığını koruduğu için" teşekkür etti. Kararın ardından basına konuşan Smith, Akademi'nin kararına saygı duyduğunu açıkladı.

    94'üncü Oscar Ödülleri töreninde Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'ı tokatlamış ve daha sonrasında yaptığı bu hareket nedeniyle tüm komuoyundan özür dilemişti.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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