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    Windows 10 güncellemelerinde kalite sorunu sürüyor: Yine hatalı güncelleme yayınlandı

    Microsoft'un yayınladığı Windows 10 güncellemelerinin sorunlu çıkması artık sıradan bir durum haline geldi. Şubat sonunda yayınlanan güncelleme de sistemlerde birçok sorun çıkmasına neden oldu.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    69
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10 güncellemelerinde kalite sorunu sürüyor: Yine hatalı güncelleme yayınlandı
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    Microsoft, Şubat ayı sonunda Windows 10 işletim sisteminin 1909 ve 1903 sürümleri için KB4535996 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak güncellemeyi yükleyen kullanıcılar çok sayıda sorundan şikayet etmeye başladı.

    İlk olarak bazı oyunlarda FPS düşüşü yaşandığı ve seste bozulmalar olduğu bildirildi. Ardından güncellemenin performans sorunlarına ve mavi ekran hatasına neden olduğuna yönelik şikayetler gelmeye başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Windows 10 güncellemelerinin neden sorunlu olduğu ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "GeForce Now'a bir darbe daha: 2K Games, oyunlarını platformdan kaldırdı"

    Şimdi ise KB4535996 güncellemesi ile ilgili hataların bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar kurulumdan sonra uyku modunun bozulduğunu ve sistemlerini bir türlü uyku moduna geçiremediklerini söylüyorlar. Cihaz uyku moduna geçse bile birkaç dakika sonra otomatik olarak uyanıyor.

    Windows 10 güncellemelerinde kalite sorunu sürüyor: Yine hatalı güncelleme yayınlandı
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    Microsoft'tan açıklama yok

    Microsoft esasında KB4535996 güncellemesini Windows 10'daki aramayı iyileştirmek ve diğer bazı önemli hataları düzeltmek için yayınlamıştı. Ancak güncelleme yukarıdaki sorunlara ek olarak güç yönetimiyle ilgili ayarları da bozmuş gibi görünüyor.

    Microsoft henüz uyku modu hatasıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Yayınlanan son güncellemenin de hatalı çıkması, şirketin hala Windows 10 güncellemelerindeki kalite sorununa bir çözüm getiremediğini ortaya koyuyor.



    https://www.windowslatest.com/2020/03/05/windows-10-latest-update-crashes-pcs-for-some-users Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cengiz7 1 hf. en beğenilen
    Uyku moduna geçmede sorun var kapağı kapattığım halde uyku moduna geçmiyor ayarlar doğru şekilde olmasına rağmen. Ben güncellemenin bunu bozmuş olabileceğine ihtimal veriyordum şimdi emin oldum.
    Uyku moduna geçmede sorun var kapağı kapattığım halde uyku moduna geçmiyor ayarlar doğru şekilde olmasına rağmen. Ben güncellemenin bunu bozmuş olabileceğine ih...
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    Yanıtla +31
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 hf.
    Hani şu test ekibini işten çıkaran Microsoft mu? Hmmm peki.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    Yine sıkıntı yok. Windows özellikle gıcık tipleri bulup onlara ayrı güncelleme veriyor bence :)
    Yanıtla +17
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    Yorumlar (57) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 5 gün
    Bill amca hayır işlerine fazla daldı sanırım, şirket sallayıp duruyor.
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    expressimo 1 hf.
    2004 insider kurun hiçbir hata yok
    1 Yanıt Yanıtla
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    FizzleGiggs (berk kandemir) 1 hf.
    Ben macos işe beraber aynı sistemde windows 7 kullanıyordum yıllardır. Arkadaş gazıyla 10 yükledim lanet olsun yüklediğim güne tam ekrandan alta almalar seste bozulmalar fps düşüşleri illet bir işletim sistemi olmuş windows 7 kurmaya üşeniyorum ama kurucam biraz daha bu sorunları yaşarsam
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf.
    Windows ME bile bu kadar sorunlu bir işletim sistemi değildi. Senelerin test ekibini işten çıkarınca böyle oluyor. Microsoft’un kalitesi cidden yerlerde sürünüyor. Nerede o XP, 7 zamanında ki Microsoft!
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    kayamtky 1 hf.
    Bende de uyku moduna geçtikten bir müddet sonra, hiç bir şey hareket etmese bile kendi kendine uyanıyor.
    Çaresini de çok ilginç bir şekilde kendim buldum; sağ alt köşede ki "masaüstüne geç, tüm açık pencereleri aşağı at" çubuğuna tıkladıktan sonra uyku moduna geçerse, o zaman kendi kendine uyanmıyor.

    Her şeye rağmen windows 10 dan memnunum.
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    by_dj_omar (ömer amar) 1 hf.
    aynen güç yönetiminde sıkıntı var. benim dizüstü bilgisayar güç moduna girip çıkıyor bazen kendi kendine.
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    DeliKulaBey (Mehmet Tan) 1 hf.
    Yakın zamanda bilgisayara yeni SSD ve win 10 yükledim. Wordde bile aşağı kaydırırken takılma oluyordu
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    pranis (burak öztürk) 1 hf.
    Windows 7, kafam rahat.
    Microsoft 7 yi etkisiz hale getirirse direk linuxe geçerim. Win 10 uzak durulması gereken bir işletim sistemi benim için.
    Yanıtla +3
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf.
    Windows 8.1 kullanıyorum 2023’e kadar da desteği var Windows 10’un saçma sapan sorunlarıyla uğraşacağınıza geçin 8.1’e keyfinize bakın. Güncellemeleride kapatın mutlu mesut yaşayın
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf.
    Hiç şaşırmadım şahsen. Normal sıradan bir durum artık Windows 10 güncellemesi sorunları. Çünkü Test ekibi yok koy g**e gitsin tavrı var Microsoft’ta.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    7635 kez okundu.
    51 kişi, toplam 57 yorum yazdı.

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    windows 10, işletim sistemi ve
    5 etiket daha güncelleme uyku modu hata sorun Yazılım
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