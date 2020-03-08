Windows 10 güncellemelerinde kalite sorunu sürüyor: Yine hatalı güncelleme yayınlandı

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Microsoft, Şubat ayı sonunda Windows 10 işletim sisteminin 1909 ve 1903 sürümleri için KB4535996 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak güncellemeyi yükleyen kullanıcılar çok sayıda sorundan şikayet etmeye başladı.

İlk olarak bazı oyunlarda FPS düşüşü yaşandığı ve seste bozulmalar olduğu bildirildi. Ardından güncellemenin performans sorunlarına ve mavi ekran hatasına neden olduğuna yönelik şikayetler gelmeye başladı.

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Şimdi ise KB4535996 güncellemesi ile ilgili hataların bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar kurulumdan sonra uyku modunun bozulduğunu ve sistemlerini bir türlü uyku moduna geçiremediklerini söylüyorlar. Cihaz uyku moduna geçse bile birkaç dakika sonra otomatik olarak uyanıyor.

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Microsoft'tan açıklama yok

Microsoft esasında KB4535996 güncellemesini Windows 10'daki aramayı iyileştirmek ve diğer bazı önemli hataları düzeltmek için yayınlamıştı. Ancak güncelleme yukarıdaki sorunlara ek olarak güç yönetimiyle ilgili ayarları da bozmuş gibi görünüyor.

Microsoft henüz uyku modu hatasıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Yayınlanan son güncellemenin de hatalı çıkması, şirketin hala Windows 10 güncellemelerindeki kalite sorununa bir çözüm getiremediğini ortaya koyuyor.

https://www.windowslatest.com/2020/03/05/windows-10-latest-update-crashes-pcs-for-some-users

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