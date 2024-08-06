Windows 11 24H2, yeni enerji tasarrufu özelliğiyle geliyor

Windows 11 24H2 enerji tasarrufu modu nasıl olacak?
Microsoft, Windows 11 24H2 güncellemesi ile pil tasarrufunun yerini alacak yeni enerji tasarrufu özelliğini detaylı olarak açıkladı.
Enerji Tasarrufu’nu açtığınızda cihazınızın güç modunu açıp kapatamayacaksınız. Örneğin; en iyi performans veya en iyi pil ömrü için ayarlayamayacaksınız. Güç modunu ayarlamak istiyorsanız, önce Enerji Tasarrufu'nu kapatmanız gerekecek. Aksi taktirde güç modu pasif (gri) görünecek. Bir diğer fark ise, Enerji Tasarrufu'nun Windows'taki şeffaflık efektlerini de kapatacak olması. Pil koruma modunda bu efektler kapatılmıyor. Yeni özellik, arka plan uygulama senkronizasyonunu (OneNote, OneDrive ve Phone Link dahil) kapatmak dahil daha fazla kısıtlama uygulayacak.
Enerji tasarrufu pil tasarrufuna göre daha fazla seçenek sunacak gibi görünüyor. Windows 11 24H2, enerji tasarrufuna ek olarak kontrol panelinin güç profillerini Windows ayarlarına getirecek.Kaynakça https://www.techradar.com/computing/windows/microsoft-drops-new-details-on-windows-11-24h2s-improved-power-saving-mode-that-could-help-prolong-your-laptops-battery-life https://www.windowslatest.com/2024/08/02/microsoft-details-windows-11-24h2s-new-energy-saver-which-replaces-battery-saver/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.