Windows 11 24H2, yeni enerji tasarrufu özelliğiyle geliyor

Tam Boyutta Gör Pil tasarrufu yıllardır var, Windows 10'da da mevcut. Piliniz %20’ye yakın olduğunda pilinizi korumak için tasarlanmış bir özellik. Varsayılan olarak, pil yüzdesi 20’nin altına düştüğünde pil tasarrufu otomatik olarak açılıyor ve güç tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor. Windows 11 24H2 güncellemesi, pil tasarrufu yerini enerji tasarrufuna bırakacak. Enerji tasarrufu, bilgisayarınız prize takılıyken bile açılabilecek. İşte detaylar:

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Windows 11 24H2 enerji tasarrufu modu nasıl olacak?

Microsoft, Windows 11 24H2 güncellemesi ile pil tasarrufunun yerini alacak yeni enerji tasarrufu özelliğini detaylı olarak açıkladı.

Enerji Tasarrufu’nu açtığınızda cihazınızın güç modunu açıp kapatamayacaksınız. Örneğin; en iyi performans veya en iyi pil ömrü için ayarlayamayacaksınız. Güç modunu ayarlamak istiyorsanız, önce Enerji Tasarrufu'nu kapatmanız gerekecek. Aksi taktirde güç modu pasif (gri) görünecek. Bir diğer fark ise, Enerji Tasarrufu'nun Windows'taki şeffaflık efektlerini de kapatacak olması. Pil koruma modunda bu efektler kapatılmıyor. Yeni özellik, arka plan uygulama senkronizasyonunu (OneNote, OneDrive ve Phone Link dahil) kapatmak dahil daha fazla kısıtlama uygulayacak.

Enerji tasarrufu pil tasarrufuna göre daha fazla seçenek sunacak gibi görünüyor. Windows 11 24H2, enerji tasarrufuna ek olarak kontrol panelinin güç profillerini Windows ayarlarına getirecek.

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Windows 11 24H2, yeni enerji tasarrufu özelliğini getiriyor