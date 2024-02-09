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    Anlık Bildirim

    Windows 11 artık sizin sesinizle konuşabilecek

    Microsoft, Windows 11 işletim sistemine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Yeni test sürümlerinde ortaya çıkanlara göre Windows 11 artık sizin sesinizle konuşabilecek.
    Windows 11 artık sizin sesinizle konuşabilecek Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda Windows 12 ana gündem olsa da Microsoft, 2024 yılında Windows 11’i daha da geliştirmeyi ana odak haline getirmiş olabilir. Zira görünüşe göre önemli bir yenilik yolda. Kısa süre önce yayınlanan Windows 11 build 26052 (hem Canary hem de Dev) sürümünde gizlenmiş bir "Speak for Me" özelliğinin olduğu tespit edildi. Bu özellik sayesinde Windows 11, sizin sesinizle konuşabilecek.

    Windows 11 sesinizi kullanarak konuşacak

    Speak for Me özelliği 26052 derlemesinde çalışmıyor, ancak yine de yaklaşan özelliği ve açıklamasını kontrol etmek için ayarlar sayfasında detayları bulunabiliyor. Buradaki fikir, kullanıcıların işletim sistemine kişisel sesleriyle nasıl konuşacaklarını öğretmelerine izin vermek. Apple kısa süre önce aynı özelliği uygulamaya koymuştu ve şimdi de Windows 11'e geliyor.

    Windows 11 artık sizin sesinizle konuşabilecek Tam Boyutta Gör
    Ayarlar uygulamasındaki özellik açıklamasına göre, Windows 11 kendi sesli avatarınızı oluşturmanıza veya kendi sesinizi korumanıza ve ardından bunu yüz yüze veya çevrimiçi toplantılarda kullanmanıza izin verecek. Yani yazdığınız veya olan bir metin, robotik bir ses yerine doğrudan sentezlenmiş sesinizi kullanarak telaffuz edilecek.

    Diğer erişilebilirlik özellikleri gibi, Speak for Me'nin de hızlı erişim için özel bir kısayolu var. Ayarlar uygulamasına göre, Win + Ctrl + T tuşlarına basmak "Speak for Me" özelliğini devreye sokacak. Şimdilik özelliğin tam olarak nasıl çalıştığı ve ses eğitiminin nasıl uygulandığı belirsiz ancak ilerleyen günlerde Microsoft tarafından daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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