Windows 11 artık sizin sesinizle konuşabilecek

Tam Boyutta Gör Son zamanlarda Windows 12 ana gündem olsa da Microsoft, 2024 yılında Windows 11’i daha da geliştirmeyi ana odak haline getirmiş olabilir. Zira görünüşe göre önemli bir yenilik yolda. Kısa süre önce yayınlanan Windows 11 build 26052 (hem Canary hem de Dev) sürümünde gizlenmiş bir "Speak for Me" özelliğinin olduğu tespit edildi. Bu özellik sayesinde Windows 11, sizin sesinizle konuşabilecek.

Windows 11 sesinizi kullanarak konuşacak

Speak for Me özelliği 26052 derlemesinde çalışmıyor, ancak yine de yaklaşan özelliği ve açıklamasını kontrol etmek için ayarlar sayfasında detayları bulunabiliyor. Buradaki fikir, kullanıcıların işletim sistemine kişisel sesleriyle nasıl konuşacaklarını öğretmelerine izin vermek. Apple kısa süre önce aynı özelliği uygulamaya koymuştu ve şimdi de Windows 11'e geliyor.

Tam Boyutta Gör Ayarlar uygulamasındaki özellik açıklamasına göre, Windows 11 kendi sesli avatarınızı oluşturmanıza veya kendi sesinizi korumanıza ve ardından bunu yüz yüze veya çevrimiçi toplantılarda kullanmanıza izin verecek. Yani yazdığınız veya olan bir metin, robotik bir ses yerine doğrudan sentezlenmiş sesinizi kullanarak telaffuz edilecek.

Diğer erişilebilirlik özellikleri gibi, Speak for Me'nin de hızlı erişim için özel bir kısayolu var. Ayarlar uygulamasına göre, Win + Ctrl + T tuşlarına basmak "Speak for Me" özelliğini devreye sokacak. Şimdilik özelliğin tam olarak nasıl çalıştığı ve ses eğitiminin nasıl uygulandığı belirsiz ancak ilerleyen günlerde Microsoft tarafından daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

