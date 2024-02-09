Windows 11 artık sizin sesinizle konuşabilecek

Windows 11 sesinizi kullanarak konuşacak
Speak for Me özelliği 26052 derlemesinde çalışmıyor, ancak yine de yaklaşan özelliği ve açıklamasını kontrol etmek için ayarlar sayfasında detayları bulunabiliyor. Buradaki fikir, kullanıcıların işletim sistemine kişisel sesleriyle nasıl konuşacaklarını öğretmelerine izin vermek. Apple kısa süre önce aynı özelliği uygulamaya koymuştu ve şimdi de Windows 11'e geliyor.
Diğer erişilebilirlik özellikleri gibi, Speak for Me'nin de hızlı erişim için özel bir kısayolu var. Ayarlar uygulamasına göre, Win + Ctrl + T tuşlarına basmak "Speak for Me" özelliğini devreye sokacak. Şimdilik özelliğin tam olarak nasıl çalıştığı ve ses eğitiminin nasıl uygulandığı belirsiz ancak ilerleyen günlerde Microsoft tarafından daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.