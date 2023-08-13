Microsoft'tan sürpriz: Windows 11'in yeni uygulaması Windows 10'a geldi

Tam Boyutta Gör Windows 11 build 23466, Mayıs ayında Dev Channel’da yayınlandığında Microsoft, yeni yedekleme uygulamasını duyurmuştu. Kullanıcıların ayarları, dosyaları, uygulamaları ve fazlasını yedeklemeleri için geliştirilen yeni uygulamanın Windows 11 23H2 güncellemesine özel olacağı düşünülüyordu ancak öyle olmadı. Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının da erişimine açtı.

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"Windows 11'e geçin" sinyali

Bu hafta yayınlanan 19045.3391 derlemesi, yeni Windows Backup uygulamasını içeriyor. Başlat menüsünden erişilen program, klasörler, uygulamalar, ayarlar, WiFi ağları ve diğer parolaları buluta (OneDrive’a) yedekleme imkanı veriyor. Ancak, ilginç olarak yedeklemeden geri yükleme yapılamıyor. Microsoft’un Windows 11’e geçişi kolaylaştırmak için de uygulamayı Windows 10’a getirmiş olabilir.

Windows 10'a destek bitiyor

Microsoft’un yeni yedekleme uygulamasını Windows 10’a getirmesi şaşırtıcı. Şirket, açıkça işletim sistemine bir yıl daha destek vereceğini, sonrasında yeni özellik güncellemeleri veya büyük değişikliklerin sunulmayacağı hususunda kullanıcıları bilgilendirmişti. Şirket, kullanıcıların Windows 11’e geçiş sürecinde sorun yaşamamaları için ufak değişiklikler ve düzeltmelerle Windows 10’u desteklemeye devam ediyor. Yeni Windows yedekleme uygulaması buna en iyi örnek.

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Windows 11'in yeni uygulaması Windows 10'a geldi