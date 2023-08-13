Microsoft'tan sürpriz: Windows 11'in yeni uygulaması Windows 10'a geldi

"Windows 11'e geçin" sinyali
Bu hafta yayınlanan 19045.3391 derlemesi, yeni Windows Backup uygulamasını içeriyor. Başlat menüsünden erişilen program, klasörler, uygulamalar, ayarlar, WiFi ağları ve diğer parolaları buluta (OneDrive’a) yedekleme imkanı veriyor. Ancak, ilginç olarak yedeklemeden geri yükleme yapılamıyor. Microsoft’un Windows 11’e geçişi kolaylaştırmak için de uygulamayı Windows 10’a getirmiş olabilir.
Windows 10'a destek bitiyor
Microsoft’un yeni yedekleme uygulamasını Windows 10’a getirmesi şaşırtıcı. Şirket, açıkça işletim sistemine bir yıl daha destek vereceğini, sonrasında yeni özellik güncellemeleri veya büyük değişikliklerin sunulmayacağı hususunda kullanıcıları bilgilendirmişti. Şirket, kullanıcıların Windows 11’e geçiş sürecinde sorun yaşamamaları için ufak değişiklikler ve düzeltmelerle Windows 10’u desteklemeye devam ediyor. Yeni Windows yedekleme uygulaması buna en iyi örnek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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