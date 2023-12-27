Windows 11, sistemi kurtarmak için Windows Update'ten yararlanacak

Tam Boyutta Gör Eğer Windows 11’de sorunlar yaşamaya başladıysanız ve sistemi onarmak veya kurtarmak istiyorsanız artık bir seçeneğiniz daha olacak. Windows 11 yakında kullanıcıların Windows Update'i kullanarak işletim sistemini kurtarmalarına veya yeniden yüklemelerine olanak tanıyan yeni bir seçeneğe sahip olacak.

Yeni kurtarma yöntemi daha hızlı

Araç halihazırda Win11 Insider Preview Build 25905 kullanıcılarının kullanımında. Yeni araç Ayarlar > Sistem menüsünün Kurtarma bölümünde "Windows Update kullanarak sorunları düzelt" adlı kutucuk ile kendisine yer edinmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Microsoft bu özellikten ilk olarak temmuz ayında Insider Preview Build'in bir dökümünde bahsetmişti. Blog gönderisinde kullanıcıların Windows 11'in onarım sürümünü indirmek ve yüklemek için bu aracı kullanabilecekleri açıklanmıştı. İşlem, Windows'u tamamen onarıyor ve yüklüyor. Ancak kullanıcıların yapmış olduğu ayarları, dosyaları veya uygulamaları kaldırmıyor.

Şu anda, yüklü Windows sürümünü onarmak veya yeniden yüklemek istiyorsanız, Media Creation Tool'u kullanarak bir "yerinde yükseltme" gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu işlem de tüm dosyalarınızı, ayarlarınızı ve yüklü uygulamalarınızı korumanıza izin veriyor. Ancak süreç uzun sürüyor.

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Geliştiriciler potansiyel bir çıkış tarihinden bahsetmemiş olsalar da, Temmuz ayından bu yana bir Canary derlemesinde olması, aracın neredeyse hazır olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla şubat ayında genel kullanıma sunulacak olan bir sonraki toplu güncellemede (Windows 11 Moment 5) gelebilir. Microsoft, yeniden yükleme ve kurtarma için Windows Update'i kullanmanın çok daha hızlı olduğunu belirtiyor.

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Windows 11, sistemi kurtarmak için Windows Update'i kullanacak