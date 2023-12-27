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    Anlık Bildirim

    Windows 11, sistemi kurtarmak için Windows Update'ten yararlanacak

    Windows 11 yakında sistem kurtarmayı daha hızlı hale getirmek için Windows Update'ten yararlanacak. Özellik bir süredir test ediliyor ve yakında son kullanıcılara gelecek.
    Windows 11, sistemi kurtarmak için Windows Update'i kullanacak Tam Boyutta Gör
    Eğer Windows 11’de sorunlar yaşamaya başladıysanız ve sistemi onarmak veya kurtarmak istiyorsanız artık bir seçeneğiniz daha olacak. Windows 11 yakında kullanıcıların Windows Update'i kullanarak işletim sistemini kurtarmalarına veya yeniden yüklemelerine olanak tanıyan yeni bir seçeneğe sahip olacak.

    Yeni kurtarma yöntemi daha hızlı

    Araç halihazırda Win11 Insider Preview Build 25905 kullanıcılarının kullanımında. Yeni araç Ayarlar > Sistem menüsünün Kurtarma bölümünde "Windows Update kullanarak sorunları düzelt" adlı kutucuk ile kendisine yer edinmiş durumda.

    Windows 11, sistemi kurtarmak için Windows Update'i kullanacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft bu özellikten ilk olarak temmuz ayında Insider Preview Build'in bir dökümünde bahsetmişti. Blog gönderisinde kullanıcıların Windows 11'in onarım sürümünü indirmek ve yüklemek için bu aracı kullanabilecekleri açıklanmıştı. İşlem, Windows'u tamamen onarıyor ve yüklüyor. Ancak kullanıcıların yapmış olduğu ayarları, dosyaları veya uygulamaları kaldırmıyor.

    Şu anda, yüklü Windows sürümünü onarmak veya yeniden yüklemek istiyorsanız, Media Creation Tool'u kullanarak bir "yerinde yükseltme" gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu işlem de tüm dosyalarınızı, ayarlarınızı ve yüklü uygulamalarınızı korumanıza izin veriyor. Ancak süreç uzun sürüyor.

    Geliştiriciler potansiyel bir çıkış tarihinden bahsetmemiş olsalar da, Temmuz ayından bu yana bir Canary derlemesinde olması, aracın neredeyse hazır olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla şubat ayında genel kullanıma sunulacak olan bir sonraki toplu güncellemede (Windows 11 Moment 5) gelebilir. Microsoft, yeniden yükleme ve kurtarma için Windows Update'i kullanmanın çok daha hızlı olduğunu belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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