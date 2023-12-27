Windows 11, sistemi kurtarmak için Windows Update'ten yararlanacak

Yeni kurtarma yöntemi daha hızlı
Araç halihazırda Win11 Insider Preview Build 25905 kullanıcılarının kullanımında. Yeni araç Ayarlar > Sistem menüsünün Kurtarma bölümünde "Windows Update kullanarak sorunları düzelt" adlı kutucuk ile kendisine yer edinmiş durumda.
Şu anda, yüklü Windows sürümünü onarmak veya yeniden yüklemek istiyorsanız, Media Creation Tool'u kullanarak bir "yerinde yükseltme" gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu işlem de tüm dosyalarınızı, ayarlarınızı ve yüklü uygulamalarınızı korumanıza izin veriyor. Ancak süreç uzun sürüyor.
Geliştiriciler potansiyel bir çıkış tarihinden bahsetmemiş olsalar da, Temmuz ayından bu yana bir Canary derlemesinde olması, aracın neredeyse hazır olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla şubat ayında genel kullanıma sunulacak olan bir sonraki toplu güncellemede (Windows 11 Moment 5) gelebilir. Microsoft, yeniden yükleme ve kurtarma için Windows Update'i kullanmanın çok daha hızlı olduğunu belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.