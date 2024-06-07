Microsoft, geri adım attı: Windows 11'in tartışmalı yapay zeka özelliği isteğe bağlı olacak

Tam Boyutta Gör Windows 11 Recall özelliği, Snapdragon X Elite ve X Plus işlemcili dizüstü bilgisayarlarla duyuruldu. Microsoft, bu özelliğin kullanıcıların bilgisayarlarında yaptıkları her şeyi aramalarına olanak sağlayacağını açıkladı. Bu özellik, birkaç saniyede bir ekran görüntüleri alıyor ve sonrasında yapay zeka bu ekran görüntüleri içinde arama yaparak aradığınızı bulmanıza yardımcı oluyor. Bu işlem cihaz üzerinde gerçekleşiyor ancak bu kadar fazla kullanıcı verisinin kaydedilmesi ve saklanması gizlilik sorununu da beraberinde getiriyor. Microsoft, tepkilerin ardından geri adım attı ve özelliğin isteğe bağlı olacağını duyurdu.

Microsoft’un Windows özelliği Recall için soruşturma açıldı 2 hf. önce eklendi

Windows 11 Recall "gizlilik endişeleri" nedeniyle isteğe bağlı bir özellik olacak

Microsoft’un açıklamasına göre, Windows 11, kurulum sürecinde Recall özelliğinin açık olup olmadığını çok daha net bir şekilde gösterecek. Bu özelliğin çalışması için Windows Hello’nun açık olması ve Recall’un yakaladığı verilere erişmek için kullanıcının varlığını kanıtlaması gerekecek. Microsoft, ayrıca yapay zekanın sakladığı verilere daha iyi şifreleme ekleyeceğini söyledi. Güvenlik araştırmacıları verilerin çoğunun düz metin olarak saklandığını ortaya çıkarmıştı.

Microsoft, tüm verilerin cihazda saklandığı ve işlendiği, Recall açık olduğunda Windows’un kullanıcıyı bilgilendireceği, kullanıcının neyin ekran görüntüsünün alınacağı üzerinde kontrole sahip olacağı ve özelliği istediği zaman kapatabileceğine dikkat çekiyor.

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Windows 11'in tartışmalı yapay zeka özelliği isteğe bağlı olacak