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    Anlık Bildirim

    Microsoft, geri adım attı: Windows 11'in tartışmalı yapay zeka özelliği isteğe bağlı olacak

    Microsoft, her 5 saniyede bir bilgisayarın anlık görüntüsünü alarak çalışan, tartışmalı yapay zeka destekli arama hizmeti olan Recall'un isteğe bağlı olacağını duyurdu.
    windows 11 recall isteğe bağlı özellik olacak Tam Boyutta Gör
    Windows 11 Recall özelliği, Snapdragon X Elite ve X Plus işlemcili dizüstü bilgisayarlarla duyuruldu. Microsoft, bu özelliğin kullanıcıların bilgisayarlarında yaptıkları her şeyi aramalarına olanak sağlayacağını açıkladı. Bu özellik, birkaç saniyede bir ekran görüntüleri alıyor ve sonrasında yapay zeka bu ekran görüntüleri içinde arama yaparak aradığınızı bulmanıza yardımcı oluyor. Bu işlem cihaz üzerinde gerçekleşiyor ancak bu kadar fazla kullanıcı verisinin kaydedilmesi ve saklanması gizlilik sorununu da beraberinde getiriyor. Microsoft, tepkilerin ardından geri adım attı ve özelliğin isteğe bağlı olacağını duyurdu.

    Windows 11 Recall "gizlilik endişeleri" nedeniyle isteğe bağlı bir özellik olacak

    Microsoft’un açıklamasına göre, Windows 11, kurulum sürecinde Recall özelliğinin açık olup olmadığını çok daha net bir şekilde gösterecek. Bu özelliğin çalışması için Windows Hello’nun açık olması ve Recall’un yakaladığı verilere erişmek için kullanıcının varlığını kanıtlaması gerekecek. Microsoft, ayrıca yapay zekanın sakladığı verilere daha iyi şifreleme ekleyeceğini söyledi. Güvenlik araştırmacıları verilerin çoğunun düz metin olarak saklandığını ortaya çıkarmıştı.

    Microsoft, tüm verilerin cihazda saklandığı ve işlendiği, Recall açık olduğunda Windows’un kullanıcıyı bilgilendireceği, kullanıcının neyin ekran görüntüsünün alınacağı üzerinde kontrole sahip olacağı ve özelliği istediği zaman kapatabileceğine dikkat çekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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