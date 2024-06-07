Microsoft, geri adım attı: Windows 11'in tartışmalı yapay zeka özelliği isteğe bağlı olacak

Windows 11 Recall "gizlilik endişeleri" nedeniyle isteğe bağlı bir özellik olacak
Microsoft’un açıklamasına göre, Windows 11, kurulum sürecinde Recall özelliğinin açık olup olmadığını çok daha net bir şekilde gösterecek. Bu özelliğin çalışması için Windows Hello’nun açık olması ve Recall’un yakaladığı verilere erişmek için kullanıcının varlığını kanıtlaması gerekecek. Microsoft, ayrıca yapay zekanın sakladığı verilere daha iyi şifreleme ekleyeceğini söyledi. Güvenlik araştırmacıları verilerin çoğunun düz metin olarak saklandığını ortaya çıkarmıştı.
Microsoft, tüm verilerin cihazda saklandığı ve işlendiği, Recall açık olduğunda Windows’un kullanıcıyı bilgilendireceği, kullanıcının neyin ekran görüntüsünün alınacağı üzerinde kontrole sahip olacağı ve özelliği istediği zaman kapatabileceğine dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.