Windows 11’in yüklendiği cihaz sayısı açıklandı: Büyük hüsran!

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 işletim sistemini Ekim 2021’de yani bundan tam olarak iki sene önce piyasaya sürdü. İşletim sisteminin çıkışı beraberinde birçok sorunu getirmiş ve kullanıcılar tarafından eleştirilerle karşılaşılmıştı. Tüm bunların ışığında da kullanıcıların yeni sisteme geçişi yavaş olmuştu. Kısa süre önce Windows 11’in aktif olarak yüklü olduğu cihaz sayısının ortaya çıkması da bu durumun kanıtı niteliğinde.

Windows 11’in benimsenmesi düşük

Windows 11'in şu anda aylık 400 milyondan fazla aktif cihazda kullanıldığı belirtiliyor. Microsoft ise 2024’ün başlarında aylık 500 milyon aktif cihaza ulaşmayı bekliyor. Bu kullanıcı sayısına tek başına baktığımızda bir çıkarımda bulunmak zor. Ancak kullanıcılar tarafından çokça sevilen Windows 10’un 400 milyon aktif yüklemeye ulaşmasının 14 ay sürdüğünü düşündüğümüzde Windows 11’in açıkça başarısız bir işletim sistemi olduğu anlaşılıyor. Zira, Windows 11, önceki sürümün kullanıcı sayısına neredeyse iki katı sürede ulaşabilmiş durumda. Bu arada Windows 10’un bir milyar aktif yüklemeye ulaşması ise beş yıldan biraz daha kısa sürmüştü.

Tek sorumlu Windows 11 değil

Tam Boyutta Gör Bu benimsenmeyi StatCounter verilerinde de görüyoruz. Windows 10, halihazırda yüzde 71,62’lik gibi çok yüksek bir pazar payına sahipken Windows 11 için bu pay sadece yüzde 23,64. Bu benimsenmenin düşük olmasının arkasında aslında sadece Windows 11’in sorunlu çıkışı bulunmuyor. Bilindiği üzere Microsoft, yeni işletim sisteminde TPM gereksinimini şart koşmuş ve eski donanımları yükseltmeden mahrum bırakmıştı. Aynı zamanda Windows 10 çıktığında, ücretsiz yükseltme ve büyük bir pazarlama kampanyası yürütülmüştü. Windows 11’de bu da yapılmadı.

Windows 12 yolda

Sırada ne olduğuna gelince, Intel'in CFO'su bu ayın başlarında 2024'te bir "Windows Yenilemesi" beklediklerini ağzından kaçırdı. Windows 12'den ismen bahsedilmedi, ancak çoğu kişi yöneticinin yorumuyla tam olarak bunu kastettiği konusunda hemfikir görünüyor.

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Windows 12, yeni kayan görev çubuğu işlevselliğinin yanında daha modern bir tasarımı da beraberinde getirecek. Herhangi bir tarih olmasa da Windows 12’nin 2024 sonbahar döneminde çıkması bekleniyor. Aynı zamanda yeni işletim sisteminde yapay zekanın daha merkezi bir konumda olacağı da kesin gibi görünüyor.

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