Windows 11’in yüklendiği cihaz sayısı açıklandı: Büyük hüsran!

Windows 11’in benimsenmesi düşük
Windows 11'in şu anda aylık 400 milyondan fazla aktif cihazda kullanıldığı belirtiliyor. Microsoft ise 2024’ün başlarında aylık 500 milyon aktif cihaza ulaşmayı bekliyor. Bu kullanıcı sayısına tek başına baktığımızda bir çıkarımda bulunmak zor. Ancak kullanıcılar tarafından çokça sevilen Windows 10’un 400 milyon aktif yüklemeye ulaşmasının 14 ay sürdüğünü düşündüğümüzde Windows 11’in açıkça başarısız bir işletim sistemi olduğu anlaşılıyor. Zira, Windows 11, önceki sürümün kullanıcı sayısına neredeyse iki katı sürede ulaşabilmiş durumda. Bu arada Windows 10’un bir milyar aktif yüklemeye ulaşması ise beş yıldan biraz daha kısa sürmüştü.
Tek sorumlu Windows 11 değil
Windows 12 yolda
Sırada ne olduğuna gelince, Intel'in CFO'su bu ayın başlarında 2024'te bir "Windows Yenilemesi" beklediklerini ağzından kaçırdı. Windows 12'den ismen bahsedilmedi, ancak çoğu kişi yöneticinin yorumuyla tam olarak bunu kastettiği konusunda hemfikir görünüyor.
Windows 12, yeni kayan görev çubuğu işlevselliğinin yanında daha modern bir tasarımı da beraberinde getirecek. Herhangi bir tarih olmasa da Windows 12’nin 2024 sonbahar döneminde çıkması bekleniyor. Aynı zamanda yeni işletim sisteminde yapay zekanın daha merkezi bir konumda olacağı da kesin gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.