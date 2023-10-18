Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11’in yüklendiği cihaz sayısı açıklandı: Büyük hüsran!

    Çoğu kişiye göre Windows 11, Microsoft için beklenen performansı sergilemedi. Güncel verielre göre Windows 11’in aktif olarak yüklü olduğu cihaz sayısı büyük bir hüsrana işaret ediyor.
    Windows 11’in yüklendiği cihaz sayısı açıklandı: Büyük hüsran! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 işletim sistemini Ekim 2021’de yani bundan tam olarak iki sene önce piyasaya sürdü. İşletim sisteminin çıkışı beraberinde birçok sorunu getirmiş ve kullanıcılar tarafından eleştirilerle karşılaşılmıştı. Tüm bunların ışığında da kullanıcıların yeni sisteme geçişi yavaş olmuştu. Kısa süre önce Windows 11’in aktif olarak yüklü olduğu cihaz sayısının ortaya çıkması da bu durumun kanıtı niteliğinde.

    Windows 11’in benimsenmesi düşük

    Windows 11'in şu anda aylık 400 milyondan fazla aktif cihazda kullanıldığı belirtiliyor. Microsoft ise 2024’ün başlarında aylık 500 milyon aktif cihaza ulaşmayı bekliyor. Bu kullanıcı sayısına tek başına baktığımızda bir çıkarımda bulunmak zor. Ancak kullanıcılar tarafından çokça sevilen Windows 10’un 400 milyon aktif yüklemeye ulaşmasının 14 ay sürdüğünü düşündüğümüzde Windows 11’in açıkça başarısız bir işletim sistemi olduğu anlaşılıyor. Zira, Windows 11, önceki sürümün kullanıcı sayısına neredeyse iki katı sürede ulaşabilmiş durumda. Bu arada Windows 10’un bir milyar aktif yüklemeye ulaşması ise beş yıldan biraz daha kısa sürmüştü.

    Tek sorumlu Windows 11 değil

    Windows 11’in yüklendiği cihaz sayısı açıklandı: Büyük hüsran! Tam Boyutta Gör
    Bu benimsenmeyi StatCounter verilerinde de görüyoruz. Windows 10, halihazırda yüzde 71,62’lik gibi çok yüksek bir pazar payına sahipken Windows 11 için bu pay sadece yüzde 23,64. Bu benimsenmenin düşük olmasının arkasında aslında sadece Windows 11’in sorunlu çıkışı bulunmuyor. Bilindiği üzere Microsoft, yeni işletim sisteminde TPM gereksinimini şart koşmuş ve eski donanımları yükseltmeden mahrum bırakmıştı. Aynı zamanda Windows 10 çıktığında, ücretsiz yükseltme ve büyük bir pazarlama kampanyası yürütülmüştü. Windows 11’de bu da yapılmadı.

    Windows 12 yolda

    Sırada ne olduğuna gelince, Intel'in CFO'su bu ayın başlarında 2024'te bir "Windows Yenilemesi" beklediklerini ağzından kaçırdı. Windows 12'den ismen bahsedilmedi, ancak çoğu kişi yöneticinin yorumuyla tam olarak bunu kastettiği konusunda hemfikir görünüyor.

    Windows 12, yeni kayan görev çubuğu işlevselliğinin yanında daha modern bir tasarımı da beraberinde getirecek. Herhangi bir tarih olmasa da Windows 12’nin 2024 sonbahar döneminde çıkması bekleniyor. Aynı zamanda yeni işletim sisteminde yapay zekanın daha merkezi bir konumda olacağı da kesin gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    american megatrends hatası benzer şarkı bulma sigma klima yorumları çok çirkinim protein tozu sivilce yapar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook D16
    Huawei Matebook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız