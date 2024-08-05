Windows 11, 10 yıllık Intel Celeron işlemcili laptopta performanslı çalıştı

Tam Boyutta Gör TPM 2.0, 2016 - 2017’den beri üretilen birçok bilgisayarda var. Eski bilgisayarlar genelde güvenilir platform modülü ile donatılmadığından resmî olarak Windows 11’i desteklemiyorlar. Ancak, TPM 2.0 ile donatılmamış cihazlara resmî olmayan bir şekilde Windows 11 yüklemenin yolları var. Üstelik Windows 11, bu bilgisayarlarda harika çalışıyor.

Windows 11 pazar payı ilk kez yüzde 30'u aştı 1 gün önce eklendi

Windows 11, Intel Celeron işlemci, 4GB RAM'li laptopa kuruldu

Reddit’de bir kullanıcı, Rufus programını kullanarak Intel N2940 işlemcili -2014 tarihli- dizüstü bilgisayarına Windows 11 yüklediğini ve bilgisayarın 7 saniyede açıldığını ve hatta oyun da oynatabildiğini paylaştı. Ayrıca Bildirim Merkezi, WiFi ve Ayarlar paneli dahil her şeyin Windows 10’dan yaklaşık %50 daha hızlı yüklendiğini söyledi. Kullanıcının yaptığı tek değişiklik ise 2GB RAM’i 4GB’a yükseltmek ve SSD eklemek. Kullanıcı, Windows 11’i yükledikten sonra hiç optimize etmediğini, yalnızca RAM’den kaynaklı sorun çıkmaması için svchost üzerinde düzenleme yaptığını belirtti.

Kullanıcıların bir kısmı, Microsoft’un Windows 11'i eski cihazlarda resmi olarak desteklenecek şekilde geliştirmesi gerektiğini söylüyor.

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Windows 11, Intel Celeron işlemcili laptopta performanslı çalıştı