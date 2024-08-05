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    Anlık Bildirim

    Windows 11, 10 yıllık Intel Celeron işlemcili laptopta performanslı çalıştı

    Windows 11'in eski bilgisayarlarda da hızlı çalıştığı bir kez ortaya çıktı. Reddit'te bir kullanıcı, 10 yıllık Intel Celeron işlemcili laptopuna Windows 11 kurduğunu ve çok iyi çalıştığını paylaştı.
    windows 11 intel celeron işlemcili 4gb ramli laptopa kuruldu Tam Boyutta Gör
    TPM 2.0, 2016 - 2017’den beri üretilen birçok bilgisayarda var. Eski bilgisayarlar genelde güvenilir platform modülü ile donatılmadığından resmî olarak Windows 11’i desteklemiyorlar. Ancak, TPM 2.0 ile donatılmamış cihazlara resmî olmayan bir şekilde Windows 11 yüklemenin yolları var. Üstelik Windows 11, bu bilgisayarlarda harika çalışıyor.

    Windows 11, Intel Celeron işlemci, 4GB RAM'li laptopa kuruldu

    Reddit’de bir kullanıcı, Rufus programını kullanarak Intel N2940 işlemcili -2014 tarihli- dizüstü bilgisayarına Windows 11 yüklediğini ve bilgisayarın 7 saniyede açıldığını ve hatta oyun da oynatabildiğini paylaştı. Ayrıca Bildirim Merkezi, WiFi ve Ayarlar paneli dahil her şeyin Windows 10’dan yaklaşık %50 daha hızlı yüklendiğini söyledi. Kullanıcının yaptığı tek değişiklik ise 2GB RAM’i 4GB’a yükseltmek ve SSD eklemek. Kullanıcı, Windows 11’i yükledikten sonra hiç optimize etmediğini, yalnızca RAM’den kaynaklı sorun çıkmaması için svchost üzerinde düzenleme yaptığını belirtti.

    Kullanıcıların bir kısmı, Microsoft’un Windows 11'i eski cihazlarda resmi olarak desteklenecek şekilde geliştirmesi gerektiğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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