Windows 11, 10 yıllık Intel Celeron işlemcili laptopta performanslı çalıştı

Windows 11, Intel Celeron işlemci, 4GB RAM'li laptopa kuruldu
Reddit’de bir kullanıcı, Rufus programını kullanarak Intel N2940 işlemcili -2014 tarihli- dizüstü bilgisayarına Windows 11 yüklediğini ve bilgisayarın 7 saniyede açıldığını ve hatta oyun da oynatabildiğini paylaştı. Ayrıca Bildirim Merkezi, WiFi ve Ayarlar paneli dahil her şeyin Windows 10’dan yaklaşık %50 daha hızlı yüklendiğini söyledi. Kullanıcının yaptığı tek değişiklik ise 2GB RAM’i 4GB’a yükseltmek ve SSD eklemek. Kullanıcı, Windows 11’i yükledikten sonra hiç optimize etmediğini, yalnızca RAM’den kaynaklı sorun çıkmaması için svchost üzerinde düzenleme yaptığını belirtti.
Kullanıcıların bir kısmı, Microsoft’un Windows 11'i eski cihazlarda resmi olarak desteklenecek şekilde geliştirmesi gerektiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.