Tam Boyutta Gör Görünüşe bakılırsa Windows'un ABD masaüstü pazarındaki tekeli sona eriyor. Statcounter'a göre, Windows işletim sistemi son yıllarda macOS ve Chrome OS'un büyümesine karşı koyamıyor.

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Şubat 2023'te ABD'de Windows'un pazar payı %57,37 ile tarihin en düşük seviyesine geriledi. En yüksek pay %92,37 ile Ocak 2009'da görülmüştü. Düşüş devam ederse, Windows 2023 yılında ülkedeki pazar payının yarısından fazlasını kaybedebilir.

Diğer işletim sistemleri ise Şubat 2023 itibarıyla şu pazar paylarına sahip: macOS %29,62, Chrome OS %7,47, Linux %2,55, diğer işletim sistemleri %2,97.

Apple ürünlerine rağbet büyük

MacOS'un büyümesi büyük olasılıkla Apple'ın kullanıcılara iyi performans ve mükemmel pil ömrü sunabilen Silicon işlemcilerinin piyasaya sürülmesinden kaynaklanmakta. Bu da Windows dizüstü bilgisayarlardan Apple ürünlerine büyük bir geçiş dalgasına yol açtı.

Tam Boyutta Gör Chrome OS'un popülaritesindeki artışa gelince, yaklaşık on yıl önce Chromebook'lar ABD'deki okul öncesi, ilk ve ortaokullarda yoğun bir şekilde tanıtılmaya başlandı. Böylece, Chromebook'ları Windows cihazlardan daha iyi tanıyan bir nesil yetişti. Chromebook satın almak için ikinci bir neden ise ucuz olmaları.

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Windows, ABD'deki pazar payını hızla kaybediyor