Windows, ABD'deki pazar payını hızla kaybediyor

Şubat 2023'te ABD'de Windows'un pazar payı %57,37 ile tarihin en düşük seviyesine geriledi. En yüksek pay %92,37 ile Ocak 2009'da görülmüştü. Düşüş devam ederse, Windows 2023 yılında ülkedeki pazar payının yarısından fazlasını kaybedebilir.
Diğer işletim sistemleri ise Şubat 2023 itibarıyla şu pazar paylarına sahip: macOS %29,62, Chrome OS %7,47, Linux %2,55, diğer işletim sistemleri %2,97.
Apple ürünlerine rağbet büyük
MacOS'un büyümesi büyük olasılıkla Apple'ın kullanıcılara iyi performans ve mükemmel pil ömrü sunabilen Silicon işlemcilerinin piyasaya sürülmesinden kaynaklanmakta. Bu da Windows dizüstü bilgisayarlardan Apple ürünlerine büyük bir geçiş dalgasına yol açtı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez