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    Windows, ABD'deki pazar payını hızla kaybediyor

    Yazılım devi Microsoft'un işletim sistemi Windows, ABD'de macOS ve Chrome OS'un yükselişi nedeniyle popülerliğini hızla kaybediyor.                              
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    Windows, ABD'deki pazar payını hızla kaybediyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe bakılırsa Windows'un ABD masaüstü pazarındaki tekeli sona eriyor. Statcounter'a göre, Windows işletim sistemi son yıllarda macOS ve Chrome OS'un büyümesine karşı koyamıyor.

    Şubat 2023'te ABD'de Windows'un pazar payı %57,37 ile tarihin en düşük seviyesine geriledi. En yüksek pay %92,37 ile Ocak 2009'da görülmüştü. Düşüş devam ederse, Windows 2023 yılında ülkedeki pazar payının yarısından fazlasını kaybedebilir.

    Diğer işletim sistemleri ise Şubat 2023 itibarıyla şu pazar paylarına sahip: macOS %29,62, Chrome OS %7,47, Linux %2,55, diğer işletim sistemleri %2,97.

    Apple ürünlerine rağbet büyük

    MacOS'un büyümesi büyük olasılıkla Apple'ın kullanıcılara iyi performans ve mükemmel pil ömrü sunabilen Silicon işlemcilerinin piyasaya sürülmesinden kaynaklanmakta. Bu da Windows dizüstü bilgisayarlardan Apple ürünlerine büyük bir geçiş dalgasına yol açtı.

    Windows, ABD'deki pazar payını hızla kaybediyor Tam Boyutta Gör
    Chrome OS'un popülaritesindeki artışa gelince, yaklaşık on yıl önce Chromebook'lar ABD'deki okul öncesi, ilk ve ortaokullarda yoğun bir şekilde tanıtılmaya başlandı. Böylece, Chromebook'ları Windows cihazlardan daha iyi tanıyan bir nesil yetişti. Chromebook satın almak için ikinci bir neden ise ucuz olmaları.
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 13 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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