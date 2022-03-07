Windows 12, 2025 yılında çıkabilir: İşte beklenen yenilikler

Microsoft'un 2025'in sonunda, Windows 12 adlı yeni bir işletim sistemi yayınlayacağına dair söylentiler uzun süredir internette dolaşıyor. TechRadar portalı ise yeni işletim sistemi ile gelmesi beklenen özellikleri listeledi.
Ön bilgilere göre Windows 12'de Teams ve Skype servislerinin entegre olacağı birleşik bir uygulama yer alacak. Ayrıca kaynak, işletim sistemine animasyonlu duvar kağıtları gibi yeni kişiselleştirme seçeneklerinin ekleneceğine inanıyor. Öte yandan Windows 12, podcast'ler oluşturmak ve akış yapmak için yerleşik uygulamalarla gelebilir. Zira, podcast yazılımı MacOS'ta 2019'da piyasaya sürülen Big Sur güncellemesidnen beri mevcut.
Samsung DeX benzeri bir özellik de gelebilir
Akış için OBS ve Discord'un kullanılabilirliğine rağmen, bu platformların kullanıcılarının yüksek kaliteli akışları sürdürmek için ekstra çaba sarf etmesi gerekiyor. Bu sorunlar, yeni işletim sistemiyle tam uyumlu özel yazılımla çözülebilir.
Ayrıca sızıntılarda, akıllı telefondan PC'ye senkronizasyon yeteneklerinin olası bir genişlemesinden de bahsediyor. Samsung DeX'i anımsatan yeni özellik, akıllı telefonunuzu veya tabletinizi bir monitöre bağlayarak, masaüstü bilgisayara dönüştürebilmenizi sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..