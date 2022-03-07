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Microsoft'un 2025'in sonunda, Windows 12 adlı yeni bir işletim sistemi yayınlayacağına dair söylentiler uzun süredir internette dolaşıyor. TechRadar portalı ise yeni işletim sistemi ile gelmesi beklenen özellikleri listeledi.

Microsoft, Windows 12'yi geliştirmeye başladı: İşte detaylar 2 hf. önce eklendi

Ön bilgilere göre Windows 12'de Teams ve Skype servislerinin entegre olacağı birleşik bir uygulama yer alacak. Ayrıca kaynak, işletim sistemine animasyonlu duvar kağıtları gibi yeni kişiselleştirme seçeneklerinin ekleneceğine inanıyor. Öte yandan Windows 12, podcast'ler oluşturmak ve akış yapmak için yerleşik uygulamalarla gelebilir. Zira, podcast yazılımı MacOS'ta 2019'da piyasaya sürülen Big Sur güncellemesidnen beri mevcut.

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Samsung DeX benzeri bir özellik de gelebilir

Akış için OBS ve Discord'un kullanılabilirliğine rağmen, bu platformların kullanıcılarının yüksek kaliteli akışları sürdürmek için ekstra çaba sarf etmesi gerekiyor. Bu sorunlar, yeni işletim sistemiyle tam uyumlu özel yazılımla çözülebilir.

Ayrıca sızıntılarda, akıllı telefondan PC'ye senkronizasyon yeteneklerinin olası bir genişlemesinden de bahsediyor. Samsung DeX'i anımsatan yeni özellik, akıllı telefonunuzu veya tabletinizi bir monitöre bağlayarak, masaüstü bilgisayara dönüştürebilmenizi sağlayacak.

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Windows 12, 2025 yılında çıkabilir: İşte beklenen yenilikler