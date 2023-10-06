Windows 12, abonelik tabanlı işletim sistemi olabilir

Windows 12, abonelik tabanlı olabilir
Alman medya kuruluşu Deskmodder, WinMerge kullanarak Windows 11 23H2 önzileme sürümü yapısıyla karşılaştırdığında Canary sürümünün derinliklerinde INI yapılandırma dosyasında abonelikle ilgili birkaç bulguya rastladı. Geçtiğimiz ocak ayında Microsoft, yapay zekanın Windows'un geleceğini nasıl şekillendireceğinden bahsetmişti. Copliot gibi bu özelliklerden bazıları şu anda önizlemede mevcut ve şu ana kadar bu özelliğin üçüncü taraf reklamları sunduğu görüldüğü için kullanıcılar için ortada karışık bir deneyim olduğunu söylemekte sakınca görmüyorum.
Hatta geçtiğimiz günlerde Microsot’un Windows 12 işletim sisteminin bulut destekli sürümünü hazırladığı gündeme gelmişti. Elbette bunların hiçbiri Microsoft tarafından doğrulanmadı (veya yalanlanmadı da) ancak, Windows 12 ile birlikte Microsoft’un bazı temel değişiklikler yapması olası görünüyor. Veya yazılım devi, yapay zeka özelliklerini (Copilot gibi) abonelik tavanlı bir hizmet haline getirebilir.Kaynakça https://www.neowin.net/news/microsoft-might-want-to-be-making-windows-12-a-subscription-os-suggests-leak/ https://www.deskmodder.de/blog/2023/10/04/windows-11-12-auch-als-abo-version-fuer-normale-nutzer/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.