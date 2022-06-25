Windows 98 tabanlı Mars Express yörünge aracı, yazılım yükseltmesi aldı

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Avrupa Uzay Ajansı'ndaki (ESA) mühendisler, Mars etrafında dolanan Mars Express uzay aracının Windows 98 yükseltmesi için hazırlanıyorlar. Mars Express uzay aracı 19 yıldan fazla bir süredir çalışıyor ve gemideki Mars Gelişmiş Yeraltı ve İyonosferik Sondaj (MARSIS) cihazı, Windows 98 kullanılarak oluşturulmuş bir yazılım kullanıyor. ESA'nın yaptığı açıklama ise MARSIS’in yazılım güncellemesiyle görevine devam ettiğini gösteriyor.

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MARSIS, 19 yılın ardından yazılım güncellemesi alarak görevine devam ediyor

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Bu yeni güncelleme, Mars Express gemisinin verimliliğini önemli ölçüde artırmayı vaat ediyor. İlk yaklaşım, belleği hızla dolduran büyük miktarda yüksek çözünürlüklü veri toplamak. Bu, MARSIS'in öncekinden beş kat daha uzun süre çalışmasına olanak sağlayacak.

Yapılacak olan bu iyileştirme, Mars ve Phobos'un yeraltı seviyelerinin çok daha ayrıntılı olarak keşfedilmesine yardımcı olacak. Araştırmacılar, ekstra çözünürlüğün Mars'ın güney kutbu yakınlarındaki sıvı suya işaret eden sinyalleri hızla doğrulamalarına izin vereceğini umuyor.

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