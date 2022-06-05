NASA'nın astronotları ISS'e götürmek için Rusya ihtiyacı kalmayabilir

NASA, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonuna götürmek için Rusya'ya yaslanmak zorunda kalmayabilir. NASA, SpaceX'ten beş ekstra mürettebatlı ISS uçuşu satın aldı ve bu alınan uçuş sayesinde 2030 yılına kadar astronotlar istayona kesintisiz bir şekilde gidebilecek.
NASA, SpaceX'ten ISS uçuşu satın aldı
NASA hala Boeing'in Starliner'ını kullanmayı planlıyor olsa da yinede SpaceX'ten 2030 yılına kadar yetecek ISS uçuşu satın aldı. Boeing veya SpaceX'in zamanında fırlatmasını engelleyen herhangi bir sorun olursa bu fazladan uçuşlar ISS'nin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Boeing'in ilk operasyonel görevini 2023 yılına kadar uçurması beklenmiyor. Ancak bu, Boeing'i astronotları ISS'ye uçurma şansından mahrum bırakmayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.