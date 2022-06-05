NASA'nın astronotları ISS'e götürmek için Rusya ihtiyacı kalmayabilir

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NASA, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonuna götürmek için Rusya'ya yaslanmak zorunda kalmayabilir. NASA, SpaceX'ten beş ekstra mürettebatlı ISS uçuşu satın aldı ve bu alınan uçuş sayesinde 2030 yılına kadar astronotlar istayona kesintisiz bir şekilde gidebilecek.

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NASA, SpaceX'ten ISS uçuşu satın aldı

NASA hala Boeing'in Starliner'ını kullanmayı planlıyor olsa da yinede SpaceX'ten 2030 yılına kadar yetecek ISS uçuşu satın aldı. Boeing veya SpaceX'in zamanında fırlatmasını engelleyen herhangi bir sorun olursa bu fazladan uçuşlar ISS'nin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Boeing'in ilk operasyonel görevini 2023 yılına kadar uçurması beklenmiyor. Ancak bu, Boeing'i astronotları ISS'ye uçurma şansından mahrum bırakmayabilir.

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NASA'nın astronotları ISS'e götürmek için Rusya ihtiyacı kalmadı