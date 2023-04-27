iOS kullanıcılarına müjde: Windows 11 bağlantısı kuruldu

Tam Boyutta Gör Microsoft’un yıllardır Android telefonlar ile Windows 11 arasında bağlantıyı sağladığı Windows Bağlantısı ya da Telefon Bağlantısı uygulaması nihayet iOS kullanıcılarına da sunuluyor. Kısa bir beta sürecinden sonra uygulama erişime açıldı.

Windows 11 ve iOS bağlantısı

Android cihazlar için Windows Bağlantısı, Windows 11 kullanıcıları için Telefon Bağlantısı adını taşıyan uygulama gelen bildirimlerin, mesajların, fotoğrafların bilgisayardan görülebilmesi, bildirim üzerinden yanıt verilmesi ve görüşme yapılabilmesi gibi hayatı kolaylaştıran özellikler sunuyor. Samsung Galaxy telefonlar için ise biraz daha ekstra fonksiyonlar mevcut.

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Bu haftadan itibaren iOS kullanıcıları da bu uygulamaları deneyimleyebilecek. App Store ve Windows Store üzerinden ilgili uygulamaları indirerek Ayarlar kısmından eşleştirdiğinizde bağlantıyı da sağlamış oluyorsunuz.

Bununla birlikte iOS kullanıcılarına bazı kısıtlamalar mevcut. Örneğin bildirimler üzerinden fotoğraf veya video göndermek mümkün değil. Yine grup mesajları desteklenmiyor. Uygulamanın tüm iOS kullanıcılarına dağıtılması Mayıs ortalarını bulacak.

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