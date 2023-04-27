iOS kullanıcılarına müjde: Windows 11 bağlantısı kuruldu

Windows 11 ve iOS bağlantısı
Android cihazlar için Windows Bağlantısı, Windows 11 kullanıcıları için Telefon Bağlantısı adını taşıyan uygulama gelen bildirimlerin, mesajların, fotoğrafların bilgisayardan görülebilmesi, bildirim üzerinden yanıt verilmesi ve görüşme yapılabilmesi gibi hayatı kolaylaştıran özellikler sunuyor. Samsung Galaxy telefonlar için ise biraz daha ekstra fonksiyonlar mevcut.
Bu haftadan itibaren iOS kullanıcıları da bu uygulamaları deneyimleyebilecek. App Store ve Windows Store üzerinden ilgili uygulamaları indirerek Ayarlar kısmından eşleştirdiğinizde bağlantıyı da sağlamış oluyorsunuz.
Bununla birlikte iOS kullanıcılarına bazı kısıtlamalar mevcut. Örneğin bildirimler üzerinden fotoğraf veya video göndermek mümkün değil. Yine grup mesajları desteklenmiyor. Uygulamanın tüm iOS kullanıcılarına dağıtılması Mayıs ortalarını bulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”