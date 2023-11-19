Windows Fotoğraflar uygulaması güncellendi: İşte gelen yeni özellikler

Windows Fotoğraflar uygulaması ile artık arka planı kaldırmak veya değiştirmek mümkün
Windows ayrıca Filmstrap'ı da yeniden tasarladı. Artık her fotoğrafın altına, aynı klasördeki diğer görüntüleri hızlı bir şekilde incelemenizi ve karşılaştırmanızı sağlayan çok sayıda görüntüyü hızlı bir şekilde seçmek için kullanabileceğiniz küçük resimlerden oluşan bir Film Şeridi konumlandırıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.