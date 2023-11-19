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    Windows Fotoğraflar uygulaması güncellendi: İşte gelen yeni özellikler

    Windows Fotoğraflar uygulamasına gelen güncelleme ile fotoğrafların arka planını kaldırmak veya düz bir renge dönüştürmek artık mümkün. İşte gelen diğer yeni özellikler:
    Windows Fotoğraflar'a arka planı düzenleme seçeneği geldi Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Microsoft, Windows için Fotoğraflar uygulamasının 2023.11110.8002.0 sürümünü şu anda Windows Insider'lara kullanıma sundu. Bu yeni sürüm ile Windows Fotoğraflar uygulamasına, görüntülerden arka planları anında kaldırma yeteneği gibi birçok yeni özellikler eklendi. 

    Windows Fotoğraflar uygulaması ile artık arka planı kaldırmak veya değiştirmek mümkün

    Birkaç hafta önce Microsoft Paint'e getirilen ve şimdi Windows Fotoğraflar'da da kullanılabilen arka plan kaldırma özelliği ile oluşturulan fotoğraflar panoya kaydedilebilir veya kopyalanabilir ve arka plan seçtiğiniz düz bir renge dönüştürülebilir. 

    Windows ayrıca Filmstrap'ı da yeniden tasarladı. Artık her fotoğrafın altına, aynı klasördeki diğer görüntüleri hızlı bir şekilde incelemenizi ve karşılaştırmanızı sağlayan çok sayıda görüntüyü hızlı bir şekilde seçmek için kullanabileceğiniz küçük resimlerden oluşan bir Film Şeridi konumlandırıldı.

    Windows Fotoğraflar'a arka planı düzenleme seçeneği geldi Tam Boyutta Gör
    Aradığınız fotoğrafı bulmanızı kolaylaştırmak için yeni gelen güncelleme ile Windows, zaman çizelgesi kaydırma çubuğunu tüm klasörlerde kullanıma sundu. Bunun yanı sıra yeni güncelleme ile uygulamaya OneDrive destekli paylaşma seçeneği ve Yeniden Boyutlandırma aracına 7:5 en boy oranının eklenmesi gibi bir takım yeni özellikler daha eklendi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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