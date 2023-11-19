Windows Fotoğraflar uygulaması güncellendi: İşte gelen yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Microsoft, Windows için Fotoğraflar uygulamasının 2023.11110.8002.0 sürümünü şu anda Windows Insider'lara kullanıma sundu. Bu yeni sürüm ile Windows Fotoğraflar uygulamasına, görüntülerden arka planları anında kaldırma yeteneği gibi birçok yeni özellikler eklendi.

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Windows Fotoğraflar uygulaması ile artık arka planı kaldırmak veya değiştirmek mümkün

Birkaç hafta önce Microsoft Paint'e getirilen ve şimdi Windows Fotoğraflar'da da kullanılabilen arka plan kaldırma özelliği ile oluşturulan fotoğraflar panoya kaydedilebilir veya kopyalanabilir ve arka plan seçtiğiniz düz bir renge dönüştürülebilir.

Windows ayrıca Filmstrap'ı da yeniden tasarladı. Artık her fotoğrafın altına, aynı klasördeki diğer görüntüleri hızlı bir şekilde incelemenizi ve karşılaştırmanızı sağlayan çok sayıda görüntüyü hızlı bir şekilde seçmek için kullanabileceğiniz küçük resimlerden oluşan bir Film Şeridi konumlandırıldı.

Tam Boyutta Gör Aradığınız fotoğrafı bulmanızı kolaylaştırmak için yeni gelen güncelleme ile Windows, zaman çizelgesi kaydırma çubuğunu tüm klasörlerde kullanıma sundu. Bunun yanı sıra yeni güncelleme ile uygulamaya OneDrive destekli paylaşma seçeneği ve Yeniden Boyutlandırma aracına 7:5 en boy oranının eklenmesi gibi bir takım yeni özellikler daha eklendi.

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