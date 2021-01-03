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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows işletim sistemlerinin popülerlik oranları belli oldu

    StatCounter, Windows işletim sistemlerinin popülerlik oranlarını gözler önüne seren yeni bir rapor yayınlandı. Araştırma sonuçları Windows 7 kullanımının hala revaçta olduğunu gösteriyor.
    6 gün
    6,1b
    1
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows işletim sistemlerinin popülerlik oranları belli oldu
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    StatCounter araştırma şirketi, Windows işletim sistemlerinin kullanım oranlarını ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. Araştırma sonuçları en popüler işletim sisteminin Windows 10 olduğunu gösteriyor. Bu sürümü çalıştıran toplam cihaz sayısı yüzde 75.96 seviyesinde.

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    Ayrıca Bkz. "Windows 10, bilgisayarınızda en çok yer kaplayan klasörleri gösterebilecek"

    Listenin ikinci sırasında yüzde 17.68 pazar payı ile Windows 7 var. Bildiğiniz üzere bu işletim sisteminin destek süresi beş yıl önce sona ermişti. Windows 7'nin Windows 8, Vista ve XP'nin toplamından daha popüler olması araştırmanın en şaşırtıcı sonuçları arasında yer alıyor.

    Windows işletim sistemlerinin popülerlik oranları belli oldu
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    Son sırada Windows Vista var

    Windows 8.1 sürümü cihazların yüzde 3.98'inde yüklü. Windows 8'in payı ise yüzde 1.09 seviyesinde. Teknolji tarihinin en sevilen işletim sistemlerinden biri olan Windows XP'nin kullanım oranı ise yüzde 0.79 olarak tabloya yansıyor.

    StatCounter uzmanlarına göre Windows Vista yüzde 0.46 gibi oldukça düşük bir pazar payına sahip. Yapılan araştırma 2020'nin Kasım ayı itibarıyla ortaya çıkan verileri kapsıyor. Bu detayı da belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.windowslatest.com/2020/12/31/users-still-run-windows-7-one-year-after-microsoft-ended-support/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    khytr89 (Hakan ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen dodofran
    olaya öyle bakmamak lazım, windows xp basit windows 2000 in makyajlı , cicili bicili hali olarak çıktı ama vista tam bir görsel şölendi , aero teması, widgetler vs..

    o zamanlar pentium 4 işlemci , fx5200 kart ve 512mb ram olunca normaldi insanların bu yavaş çalışıyor çığlıkları :)

    windows 7 ise şanslıydı, insanlar vistaya gücü yetmeyen pclerini güncelledikleri için daha rahat bir ortamda çalışmaya başlamış oldu..

    core2duo ve 4gb ramli hp laptıpum çok iyi çalışıyordu vista business ile
    olaya öyle bakmamak lazım, windows xp basit windows 2000 in makyajlı , cicili bicili hali olarak çıktı ama vista tam bir görsel şölendi , aero teması, widgetler...
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    4 Yanıt Yanıtla +24
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    baybay17 (g. e.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    driver, chipset vs desteği olsa çoğunluğun windows 7 ye döneceğini düşünüyorum..
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    herter_12 (ADEM ALTUN) 6 gün ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Çok doğru bir tespit
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    carloska (...... ......) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    insanlara seçme şansı verselerdi ve güncelleme devam etseydi w7 çok daha fazla kullanılırdı belki w10 dan fazla bile olurdu.. özellikle kurumsal firmalar w7 desteği bitince mecburen w10 a geçtiler yoksa hiç bi sorunu olmayıp tıkır tıkır çalışan bi işletim sistemi w7..
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu "hem ayarlar var hem de denetim masası var" diye şikâyet etme cahilliği bir bitmedi arkadaş. Bunu size kim ezberlettiyse size konu Win 10 olunca sakız gibi aynı laf. Ayarlar menüsü pc için kolay ve çabuk bir şekilde konfigürasyon değerlerini istediğiniz hale getirmeye yarıyor. Denetim masası ise daha derinlikli ayarlara ulaşmanı sağlıyor. İşine gelmiyorsa ya da beceremiyorsan açmazsın. Denetim masasının oralarda bir yerde durmasının sana ne zararı var anlamadım. İşimize yarıyor ve ikisini de gayet güzel kullanıyoruz. Bundan rahatsız olan adam Regedit HKEY_CURRENT_USER altındaki komutlarla oynayarak pc'de ne gibi ince ayarlar yapabileceğini bilse beyni iflas eder komaya girer sanırım.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bedava upgrade çok etkili oldu bu konuda. Yanılmıyorsam hala bedava geçebiliyorsun eski sürümlerden.
    Bilgisayarlarınız eski ise geçmeyin. Yeni ise eski sürümleri yüklemek zul oluyor zaten.
    Bir de SSD'niz ve minimum 8 GB RAM yoksa yüklemeyin.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    win 10 modern falan değil. görsel olarak ben win 7'yi daha çok beğeniyorum. ayrıca win10 yarım yamalak bir işletim sistemi. mesela minimalist arayüzlü bir ayar menüsü var, ayrıca eski win'dan gelme denetim masası var. bir uyum yok. bazıları tablet için optimize edilmiş, bazıları masaüstü için. win'sun kendi mağazasından indirdiğim spotify uygulamasını ne masaüstüne ne de görev çubuğuna sabitleyebiliyorum. spotify'ın kendi sayfasından indirdiğim exe kurduğumda oluyor. falan filan. sonuç olarak sanki 2 öğrenci birbirinden habersiz bir işletim sistemi geliştirmişler de ödevin son günü yarım yamalak birleştirmeye çalışmışlar gibi. sonuç olarak saçma salak bir işletim sistemi.
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Windows 7 kullanıyorum fakat bilgisayarımı windows 10'a geçirince kalacağını bildiğimden geçiremiyorum :(
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    kuasudba 6 gün ( Mesaj Silindi )
    destek süresi bitene kadar windows 8.1 e devam.



    ne w7 gibi çağdışı, ne de 10 gibi ui olarak sorunlu.
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    bloodmoney30 (Adımı Bilmiyorum) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Windows 10 harici iyi bir işletim sistemi yok şuan windows alanında. Cidden hala win 7 ve xp ile mi karşılaştırıyorsunuz win 10 sistemini? açık konuşmak gerekirse hala 2 gb ram kullanan kişiler sizlersiniz, yurt dışında windows 10 kullanan kişiler genelde 8 gb ile kullanıyor. Köy yolunda son model Ferrari kullanmaya çalışıp, "bu araba berbat" demiş gibi oluyorsunuz.

    Geleceği bilmem ama bugüne kadar ki en modern ve stabil işletim sistemi Windows 10'dur. Sanırsın windows sadece oyun için tasarlanıyor da, sağlam bir optimizasyon yapacak kadar bilgileri yok. Adamlar binlerce alan için tasarlıyor bu sistemi. o binlerce sistem için getiriyorlar optimizasyonu. milyar dolarlık şirket siz 5 kuruşluk oyun oynayın diye çalışmıyor bilin istedim.
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    kültürlü cingen (Çağlayan Dökme) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Abi net bir şekilde Windows 10 en iyisidir.
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    tokatli6061 (ismail durmus) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu kullanım oranlarının içine crack lı kullanımları da katsalar esas kullanım oranı nerelerde görsek
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    L.o.T.u.S (-- --) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Herkes vista dan şikayetçi idi. ben acayip memnundum. senelerce sorunsuz kullandım. şuanda ki windows 10 dan daha iyiyidi
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