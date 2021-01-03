Windows işletim sistemlerinin popülerlik oranları belli oldu

StatCounter araştırma şirketi, Windows işletim sistemlerinin kullanım oranlarını ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. Araştırma sonuçları en popüler işletim sisteminin Windows 10 olduğunu gösteriyor. Bu sürümü çalıştıran toplam cihaz sayısı yüzde 75.96 seviyesinde.İlginizi Çekebilir Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı
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Listenin ikinci sırasında yüzde 17.68 pazar payı ile Windows 7 var. Bildiğiniz üzere bu işletim sisteminin destek süresi beş yıl önce sona ermişti. Windows 7'nin Windows 8, Vista ve XP'nin toplamından daha popüler olması araştırmanın en şaşırtıcı sonuçları arasında yer alıyor.
Son sırada Windows Vista var
Windows 8.1 sürümü cihazların yüzde 3.98'inde yüklü. Windows 8'in payı ise yüzde 1.09 seviyesinde. Teknolji tarihinin en sevilen işletim sistemlerinden biri olan Windows XP'nin kullanım oranı ise yüzde 0.79 olarak tabloya yansıyor.
StatCounter uzmanlarına göre Windows Vista yüzde 0.46 gibi oldukça düşük bir pazar payına sahip. Yapılan araştırma 2020'nin Kasım ayı itibarıyla ortaya çıkan verileri kapsıyor. Bu detayı da belirtmeden geçmeyelim.
https://www.windowslatest.com/2020/12/31/users-still-run-windows-7-one-year-after-microsoft-ended-support/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
o zamanlar pentium 4 işlemci , fx5200 kart ve 512mb ram olunca normaldi insanların bu yavaş çalışıyor çığlıkları :)
windows 7 ise şanslıydı, insanlar vistaya gücü yetmeyen pclerini güncelledikleri için daha rahat bir ortamda çalışmaya başlamış oldu..
core2duo ve 4gb ramli hp laptıpum çok iyi çalışıyordu vista business ile