Windows işletim sistemlerinin popülerlik oranları belli oldu

Tam Boyutta Gör

StatCounter araştırma şirketi, Windows işletim sistemlerinin kullanım oranlarını ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. Araştırma sonuçları en popüler işletim sisteminin Windows 10 olduğunu gösteriyor. Bu sürümü çalıştıran toplam cihaz sayısı yüzde 75.96 seviyesinde.

İlginizi Çekebilir

Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı

Ayrıca Bkz. "Windows 10, bilgisayarınızda en çok yer kaplayan klasörleri gösterebilecek"

Listenin ikinci sırasında yüzde 17.68 pazar payı ile Windows 7 var. Bildiğiniz üzere bu işletim sisteminin destek süresi beş yıl önce sona ermişti. Windows 7'nin Windows 8, Vista ve XP'nin toplamından daha popüler olması araştırmanın en şaşırtıcı sonuçları arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Son sırada Windows Vista var

Windows 8.1 sürümü cihazların yüzde 3.98'inde yüklü. Windows 8'in payı ise yüzde 1.09 seviyesinde. Teknolji tarihinin en sevilen işletim sistemlerinden biri olan Windows XP'nin kullanım oranı ise yüzde 0.79 olarak tabloya yansıyor.

StatCounter uzmanlarına göre Windows Vista yüzde 0.46 gibi oldukça düşük bir pazar payına sahip. Yapılan araştırma 2020'nin Kasım ayı itibarıyla ortaya çıkan verileri kapsıyor. Bu detayı da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.windowslatest.com/2020/12/31/users-still-run-windows-7-one-year-after-microsoft-ended-support/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.