Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 7 işletim sistemli Dell Venue Pro, Amerika sahillerine vuruyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,5b
1
1
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Windows Phone 7 denildiğinde akla gelen ilk firmalardan Dell, QWERTY klavyeli Venue Pro modelini nihayet Amerika'da satışa sunuyor.

T-Mobile ile yapılacak 2 yıllık sözleşme karşılığında 100$'a veya sözleşmesiz 450$'a satılacak Venue Pro'nun göze çarpan teknik özellikleri şu şekilde;

- Quadband GSM / HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) desteği
- Windows Phone 7 işletim sistemi
- 1 GHz Qualcomm Snapdragon işlemci
- 4.1 inç 480x800 piksel dokunmatik kapasitif AMOLED ekran (Gorilla Glass)
- Işık sensörü, ivme sensörü, mesafe sensörü
- 8 GB / 16 GB dahili bellek seçenekleri
- 5 Megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş
- 720p video kaydı
- Wi-Fi
- GPS
- Bluetooth
- MicroUSB portu
- 1400 mAh batarya

Dell Venue Pro'nun tahmin edilen dağıtım gününün 9 aralık olarak belirlendiğini ve sözleşmeli - sözleşmesiz fiyatların 8 GB'lık model için geçerli olduğunu hatırlatalım.


http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=mscovy1&c=us&l=en&s=dhs&cs=19&model_id=mobile-venue-pro Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
almila1299 9 yıl
bu windows 7 phone hiç bomba gibi düşmedi gündeme. bu telefonlar satılmaya başladı mı, yoksa hala çıkacak mı onu bile anlamadım. sessiz sedasız piyasaya girdi sanırım. eğer girdiyse donanımhaber niye hala bir w7 phone incelemesi yapmadı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl 1e1: Microsoft'un sihirli kontrolcüsü Kinect video inceleme 9 yıl Yeni Macbook Pro 15" hakkında bütün detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim