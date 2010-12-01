Windows Phone 7 işletim sistemli Dell Venue Pro, Amerika sahillerine vuruyor

Çip üreticisi Micron da Huawei ile bağları...

Çip üreticisi Micron da Huawei ile bağları...

Windows Phone 7 denildiğinde akla gelen ilk firmalardan Dell, QWERTY klavyeli Venue Pro modelini nihayet Amerika'da satışa sunuyor. T-Mobile ile yapılacak 2 yıllık sözleşme karşılığında 100$'a veya sözleşmesiz 450$'a satılacak Venue Pro'nun göze çarpan teknik özellikleri şu şekilde; - Quadband GSM / HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) desteği

- Windows Phone 7 işletim sistemi

- 1 GHz Qualcomm Snapdragon işlemci

- 4.1 inç 480x800 piksel dokunmatik kapasitif AMOLED ekran (Gorilla Glass)

- Işık sensörü, ivme sensörü, mesafe sensörü

- 8 GB / 16 GB dahili bellek seçenekleri

- 5 Megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş

- 720p video kaydı

- Wi-Fi

- GPS

- Bluetooth

- MicroUSB portu

- 1400 mAh batarya

Dell Venue Pro'nun tahmin edilen dağıtım gününün 9 aralık olarak belirlendiğini ve sözleşmeli - sözleşmesiz fiyatların 8 GB'lık model için geçerli olduğunu hatırlatalım.

http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=mscovy1&c=us&l=en&s=dhs&cs=19&model_id=mobile-venue-pro