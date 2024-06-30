Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows'a sürekli olarak yeni özellikler ekliyor ancak bu güncellemeler genelde büyük sistem hatalarından küçük aksaklıklara kadar çeşitli hatalar ve sorunlar getiriyor. İşletim sistemindeki son hata, kullanıcıları saat dilimlerini düzeltmelerini isteyen bildirimlerle baş başa bırakıyor.

Microsoft'tan bilgisayarları çökerten Windows 11 güncellemesi 1 gün önce eklendi

Saat dilimi hatası Windows 10 ve 11'i etkiliyor

Söz konusu hata hem Windows 10 hem de Windows 11’i etkiliyor. Kullanıcı, saat diliminde herhangi bir değişiklik yapmasa bile Windows, saat diliminde bir değişiklik tespit ediyor ve ayarlamak için izin istiyor. Saat dilimi bildirimi sürekli olarak gösteriliyor. Kullanıcıya bildirimi kapatmak için iki seçenek sunuluyor ancak asıl sorun bu bildirimin tekrar etmesi. Kullanıcılar, tekrar tekrar, günde birkaç kez ve hatta saat başı bu bildirimle karşılaştıklarını söylüyor.

Microsoft, sorunun farkında ve bir düzeltme üzerine çalışıyor ancak şu anda sorunun çözümü için bir zaman çizelgesi yok.

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Windows'taki yeni hata saat dilimini değiştirmeye zorluyor