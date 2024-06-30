Windows'taki yeni hata saat dilimini değiştirmeye zorluyor

Saat dilimi hatası Windows 10 ve 11'i etkiliyor
Söz konusu hata hem Windows 10 hem de Windows 11’i etkiliyor. Kullanıcı, saat diliminde herhangi bir değişiklik yapmasa bile Windows, saat diliminde bir değişiklik tespit ediyor ve ayarlamak için izin istiyor. Saat dilimi bildirimi sürekli olarak gösteriliyor. Kullanıcıya bildirimi kapatmak için iki seçenek sunuluyor ancak asıl sorun bu bildirimin tekrar etmesi. Kullanıcılar, tekrar tekrar, günde birkaç kez ve hatta saat başı bu bildirimle karşılaştıklarını söylüyor.
Microsoft, sorunun farkında ve bir düzeltme üzerine çalışıyor ancak şu anda sorunun çözümü için bir zaman çizelgesi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.