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    Anlık Bildirim

    Windows'taki yeni hata saat dilimini değiştirmeye zorluyor

    Windows 10 ve Windows 11'i etkileyen yeni bug, kullanıcıları sürekli olarak saat dilimini düzeltmelerini isteyen bildirim yağmuruna tutuyor. Microsoft, sorunun çözümü üzerine çalışıyor.
    windows 10 & 11 saat dilimi hatası bildirim Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows'a sürekli olarak yeni özellikler ekliyor ancak bu güncellemeler genelde büyük sistem hatalarından küçük aksaklıklara kadar çeşitli hatalar ve sorunlar getiriyor. İşletim sistemindeki son hata, kullanıcıları saat dilimlerini düzeltmelerini isteyen bildirimlerle baş başa bırakıyor.

    Saat dilimi hatası Windows 10 ve 11'i etkiliyor

    Söz konusu hata hem Windows 10 hem de Windows 11’i etkiliyor. Kullanıcı, saat diliminde herhangi bir değişiklik yapmasa bile Windows, saat diliminde bir değişiklik tespit ediyor ve ayarlamak için izin istiyor. Saat dilimi bildirimi sürekli olarak gösteriliyor. Kullanıcıya bildirimi kapatmak için iki seçenek sunuluyor ancak asıl sorun bu bildirimin tekrar etmesi. Kullanıcılar, tekrar tekrar, günde birkaç kez ve hatta saat başı bu bildirimle karşılaştıklarını söylüyor.

    Microsoft, sorunun farkında ve bir düzeltme üzerine çalışıyor ancak şu anda sorunun çözümü için bir zaman çizelgesi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 2 saat önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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