Wing ve kütüphane işbirliği, çocuklara İHA ile kitap teslim ediyor

Google’ın ebeveyn firması Alphabet sahipliğindeki Wing, drone aracılığıyla kapılara teslimat yapmaya 2014 yılından beri devam ediyordu. Firmanın yeni yaptığı açıklama ve yayınladığı videoya göre Montgomery County, Virginia, ABD’de bir ortaokul kütüphanesine destek olan firma, çocukların kitaplarını kendi araçlarını kullanarak teslim ediyor.

Kütüphane sorumlusu Kelly Passek, yayınlanan videoya göre kısa süre önce evinde ihtiyacı olan siparişi verdikten sonra teslimatın drone ile yapıldığını gördüğünde aynı aracın kitap teslim etmekte de kullanılabileceğini düşünüp firmayla iletişime geçti. Firma bu talebe olumlu yanıt vererek kitapların teslimatı için ekip tahsis etti ve Wing, çocukların kitaplarına ulaşmasına imkan sağladı.

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Şimdilik çocukların taleplerini Google Forms üzerinden toplayan ve ardından bu kitapları ayrı ayrı drone teslimatına uygun şekilde paketleyen Passek, kitapları Wing dağıtım merkezine götürüyor. Burada kitaplar, 1,3 kilogram üst sınır olması kaydıyla çocukların evlerine teslim edilmek üzere yola çıkıyor.

Montgomery County devlet okulu öğrencileri, okul kütüphanesinin 150 bin kitaplık envanterinden istedikleri kitapları talep edebiliyorlar ve hava yoluyla teslimat için herhangi bir ücret alınmıyor.

https://medium.com/wing-aviation/wing-delivers-library-books-to-students-in-virginia-b2cd0ad86551

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