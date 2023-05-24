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    WinRAR için yolun sonu: Windows nihayet RAR desteğine sahip olacak

    Tar, 7-zip, rar, gz ve daha fazlası Windows 11 güncellemesinde desteklenmeye başlanacak. Bu aynı zamanda WinRAR için de yolun sonuna gelinmiş olduğu anlamına geliyor.

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    WinRAR için son: Windows nihayet RAR desteğine sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Windows’a format atıldıktan sonra kurulan ilk uygulamalardan birisi olan WinRAR için yolun sonuna gelindi. Microsoft düzenlediği Build 2023 etkinliğinde, Windows 11'in RAR'ı ve Windows kullanıcılarının yıllardır beklediği bir dizi diğer arşiv biçimlerini yerel olarak destekleyeceğini duyurdu.

    Onlarca yıl sonra gelen destek

    Windows şefi Panos Panay, yaptığı açıklamada "libarchive açık kaynak projesini kullanarak tar, 7-zip, rar, gz ve diğerleri dahil olmak üzere ek arşiv formatları için yerel destek ekledik. Artık Windows'ta sıkıştırma sırasında arşiv işlevselliğinin performansını artırabilirsiniz." ifadelerini kullanarak bu tarihi duyuruyu gerçekleştirdi.

    Microsoft, önümüzdeki haftalarda bu desteğin bir güncelleme ile Windows 11’e geleceğini belirtiyor. Aynı zamanda yeni formatların desteklenmesi için de çalışmalar yapılıyor. Her iki durumda da tar, 7-zip, rar, gz ve diğerlerinin eklenmesi Windows 11 kullanıcıları için harika. Artık bu dosyalara erişmek için üçüncü parti uygulamaları yüklemek gerekmeyecek. Umarım entegrasyon yerel ZIP desteğinden biraz daha iyi olur.

    Öte yandan onlarca yıldır Windows’ta RAR gibi sıkıştırma biçimleri kullanılıyor. Özellikle 90’lar ve 2000’lerde yavaş internet yüzünden dosyaları sıkıştırmak önemliydi. Ancak internetin hızlanması ve depolama alanı gibi sorunların ortadan kalkmasıyla WinRAR gibi uygulamalara ve RAR gibi arşiv biçimlerine ihtiyaç giderek azaldı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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