Wonder Woman 1984 filminden ilk fragman yayınlandı

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İlk filmiyle hem sinemaseverlerin hem de eleştirmenlerin büyük beğenisini toplayan Wonder Woman, önümüzdeki yaz beyaz perdeye geri dönüyor. Yapımcı stüdyo Warner Bros, merakla beklenen yeni filmin ilk fragmanını nihayet bugün paylaştı. İşte Wonder Woman 1984'ten ilk görüntüler:

Gal Gadot'un canlandırdığı sevilen kahramanımız Wonder Woman, yeni filmde 80'lerin renkli dünyasında büyüleyici bir yolculuğa çıkıyor. Fragmanda filmin konusuyla ilgili çok fazla detay verilmemiş ancak Warner Bros'un ifadelerine göre Diana Prince'i yeni filmde bu sefer Sovyetler Birliği'ne karşı mücadele ederken izleyeceğiz.

Fragmanın dikkat çeken noktalarından birisi elbette Chris Pine'ın karakteri Steve Trevor'un geri dönüşü olmuş. Bu konuya nasıl bir açıklama getirilecek şu an için bilemiyoruz. Steve Trevor yeni filmde de yine Wonder Woman'ın en büyük yardımcısı olacak.

Game of Thrones ve Narcos gibi dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncu Pedro Pascal, filmin kötü adamı Max Lord'u canlandırıyor. Bir diğer ünlü oyuncu Kristen Wiig'i ise çizgi romanlarda Wonder Woman'ın baş düşmanı olarak bilinen Cheetah rolünde izleyeceğiz.

Wonder Woman 1984, 5 Haziran 2020'de gösterime girecek.