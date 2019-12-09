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    Wonder Woman 1984 filminden ilk fragman yayınlandı

    Wonder Woman 1984'ün aksiyon dolu ilk fragmanı karşınızda.
    4 gün
    5,2b
    1
    26
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Wonder Woman 1984 filminden ilk fragman yayınlandı
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    İlk filmiyle hem sinemaseverlerin hem de eleştirmenlerin büyük beğenisini toplayan Wonder Woman, önümüzdeki yaz beyaz perdeye geri dönüyor. Yapımcı stüdyo Warner Bros, merakla beklenen yeni filmin ilk fragmanını nihayet bugün paylaştı. İşte Wonder Woman 1984'ten ilk görüntüler:

    Gal Gadot'un canlandırdığı sevilen kahramanımız Wonder Woman, yeni filmde 80'lerin renkli dünyasında büyüleyici bir yolculuğa çıkıyor. Fragmanda filmin konusuyla ilgili çok fazla detay verilmemiş ancak Warner Bros'un ifadelerine göre Diana Prince'i yeni filmde bu sefer Sovyetler Birliği'ne karşı mücadele ederken izleyeceğiz. 

    Fragmanın dikkat çeken noktalarından birisi elbette Chris Pine'ın karakteri Steve Trevor'un geri dönüşü olmuş. Bu konuya nasıl bir açıklama getirilecek şu an için bilemiyoruz. Steve Trevor yeni filmde de yine Wonder Woman'ın en büyük yardımcısı olacak.

    Game of Thrones ve Narcos gibi dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncu Pedro Pascal, filmin kötü adamı Max Lord'u canlandırıyor. Bir diğer ünlü oyuncu Kristen Wiig'i ise çizgi romanlarda Wonder Woman'ın baş düşmanı olarak bilinen Cheetah rolünde izleyeceğiz.

    Wonder Woman 1984, 5 Haziran 2020'de gösterime girecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    goldhand35 3 gün en beğenilen Eeltorm
    Wonder Woman Marvel içeriği değil ki. DC Comics içeriği.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Rachsuchtig 3 gün donnjuan
    Fikri var akli yok. Oyuncu ayri senaryo ayri. Ayrica ilk filmde Türk düsmani ne vardi?
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    A Lifetime 3 gün donnjuan
    Güzel mantık hocam
    Silikon vadisinin yarısı belki daha fazlası yahudi. Pclerin telefonların yazılımını bu adamlar yapıyor o zaman tüm teklonoji ülkede yasaklansın
    Güzel mantık hocam Silikon vadisinin yarısı belki daha fazlası yahudi. Pclerin telefonların yazılımını bu adamlar yapıyor o zaman tüm teklonoji ülkede yasa...
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    Özger 1 gün
    Müzik çok hoş, 80'lerin atmosferini iyi yansıtabilirlerse iyi bir film olur zira sadece aksiyon ve fantazya bir yere kadar.
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    Askaparta 2 gün
    Sonraki de 2084 olur.
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    Glorfindel1907 3 gün
    Fragmandan hiçbirşey anlamadım
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    El Prezidente 3 gün
    80'ler teması her zaman satar.
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    Eeltorm 3 gün
    Bu Wonder Woman DC'nin çöpe atmış sonra geri dönüştürüp önümüze bundan para gelir dediği artık bir içerik.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    goldhand35 3 gün Eeltorm
    Wonder Woman Marvel içeriği değil ki. DC Comics içeriği.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    megaprince 3 gün
    ilk filmi güzeldi fakat bu fragranı pek beğenmedim belki film çıkınca güzel birşeyler koyarlar ortaya müzikle fragramanın pek birbiriyle alakası yok gibi.
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    FreeRun 3 gün
    ya şu komik olmayan espiri kültürü bu amerikalılarda neden hep var ya hollywood un içine ettiler
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    No Way Out 3 gün
    Trailerde ki müzik dışında dandik film gibi gözüküyor.

    BvS ve ilk filmde de WW main theme güzeldi, film çöptü.
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    TearsForFears 3 gün
    Bu kadar kafa yormaya gerek yok izleyin geçin işte aksiyonu bol keyifli film olacaktır.
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    N. Chomsky 3 gün

    İlk film o kadar berbattı ki birkaç kere zorlamama rağmen yarım saatten sonrasını izleyememiştim. Bundan da pek beklentim yok; umarım DC, Joker'in başarısını gördükten sonra bu çöp yan karakterlerin filmini yapmayı bırakır artık.
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