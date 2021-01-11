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    Wonder Woman 1984'ün Oscar'a aday olabilmesi için kampanya başlatıldı

    2020 yılının en çok beklenen filmlerinden biri olan Wonder Woman 1984'ün Oscar'a aday olabilmesi için kampanya başlatıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Wonder Woman 1984'ün Oscar'a aday olabilmesi için kampanya başlatıldı
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    Warner Bros'un yayıncılığını yaptığı DC çizgi romanlarından uyarlanan Wonder Woman serisinin ikinci filmi Wonder Woman 1984 geçtiğimiz hatalarda yayınlandı. Başlangıçta puanları her ne kadar iyi olsa da filme erişen insan sayısı arttıkça film ile ilgili fazlasıyla olumsuz eleştiri yapıldı.

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    Geçtiğimiz saatlerde bildiriğine göre Warner Bros, Wonder Woman 1984'ü Oscar'a aday göstermek için kampanya başlattı. Bilmeyenler için bu kampanya, imza toplamak tarzında bir kampanya değil. Yalnızca Warner Bros. bu filmi Oscar'a sunuyor. Aday adayı olabilmesi için değerlendirmeyi yine Oscar yapacak.

    Filmin Oscar'a aday gösterilmesi beklenen dallar ise şöyle: En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Kostüm Tasarımı, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Film Kurgusu ve En İyi Uyarlanmış Senaryo.

    Çizgi romandan uyarlanan filmler arasında daha önce birçok kez aday olan hatta ödül alan film bulunuyor. Geçtiğimiz yıl The Joker'ın başrolü Joaquin Phoenix buna en yakın örnek.



    https://www.gamesradar.com/wonder-woman-1984-oscars-best-picture-gal-gadot/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oscar'a "En iyi zırvalık" kategorisi eklenirse neden olmasın?
    Yanıtla +24
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    ergenius (vedat bişkin) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    İzlemeden niye bu kadar kötü yorumlar yapıyorsunuz?

    İzledim hakikaten berbat
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    -MoDeStUs- 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyiki sinemalarda yayınlanmadı yoksa daha beter rezil olacaktı.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eurovizyon 1.liğini nasıl tavuk şarkılı İsrail'e verdiyseler, Oscar ödülünüde seve seve Yunan tanrıçasını canlandıran Yahudi bir aktiriste verirler... Bu arada wonder womanın güzel olması gerkemiyor muydu? Gal Gadot kara saçlı kara tenli 1.80lik zayıf bir kadın, Wonder woman çizgi romanda neredeyse tam tersi
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    Holk (Holk Holk) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    SJW Savaşları: OSCAR Edition!
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    [color=#222222]Alacağı tek ödül bu.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Raspberry_Awards
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    ergenius (vedat bişkin) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    İzlemeden niye bu kadar kötü yorumlar yapıyorsunuz?

    İzledim hakikaten berbat
    Yanıtla +11
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence WB'nin izleyicilerden özür dilemesi gerekiyor. İzlediğim en sıkıcı ve kötü filmlerden biri.
    Yanıtla +2
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    mezun2021itü 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    leş gibi film bvs den bile kötü
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    Moueson 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ww84 sırf dandik efektleri için bile Oscarı hak etmiyor.
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    Like a Sir (Mert Doğan) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    SJV'ler yine meydanda.
    ilk filmin üstüne böyle bir rezalet ile çıktılar bi de üstüne oscar mı istiyolar, Verirlerse zaten itibarı düşmüş Oscar ödülünün itibarı kalmaz.
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    DH Misafiri 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    aday adayi bile olamaz
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    1049 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    wonder woman 1984, Wonder Woman ve
    4 etiket daha oscar aday kampanya Bilim ve Teknoloji
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