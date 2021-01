Wonder Woman 1984'ün Oscar'a aday olabilmesi için kampanya başlatıldı

Tam Boyutta Gör

Warner Bros'un yayıncılığını yaptığı DC çizgi romanlarından uyarlanan Wonder Woman serisinin ikinci filmi Wonder Woman 1984 geçtiğimiz hatalarda yayınlandı. Başlangıçta puanları her ne kadar iyi olsa da filme erişen insan sayısı arttıkça film ile ilgili fazlasıyla olumsuz eleştiri yapıldı.

Geçtiğimiz saatlerde bildiriğine göre Warner Bros, Wonder Woman 1984'ü Oscar'a aday göstermek için kampanya başlattı. Bilmeyenler için bu kampanya, imza toplamak tarzında bir kampanya değil. Yalnızca Warner Bros. bu filmi Oscar'a sunuyor. Aday adayı olabilmesi için değerlendirmeyi yine Oscar yapacak.

Filmin Oscar'a aday gösterilmesi beklenen dallar ise şöyle: En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Kostüm Tasarımı, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Film Kurgusu ve En İyi Uyarlanmış Senaryo.

Çizgi romandan uyarlanan filmler arasında daha önce birçok kez aday olan hatta ödül alan film bulunuyor. Geçtiğimiz yıl The Joker'ın başrolü Joaquin Phoenix buna en yakın örnek.

