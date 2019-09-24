World Drone Cup'ın şampiyonu belli oldu

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Teknofest İstanbul, 17-22 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerine ev sahipliği yaptı. Festivalin gözde etkinliklerinden birisi de STM’nin yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup yarışması oldu.

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Bu yıl ikincisi düzenlenen World Drone Cup’a 37 ülkeden 64 drone pilotu katıldı. Yarışlarda Türkiye’yi Batu Erilkun (11), Atakan Mercimek (13), Özgürcan Özçelik (34) ile Cem Kösel (43) ve Erdem Üstüner (30) temsil etti. Beş gün süren yarışmanın sonunda ilk üç sıraya yerleşen pilotlar sırasıyla Danimarka’dan Dane Grace, İspanya’dan Marc Espuna ve Alex Zamora oldu. Birinciye 30 bin TL para ödülü takdim edildi.

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STM, World Drone Cup’ın yürütücülüğünü üstlenmenin yanı sıra Teknofest ziyaretçilerinin bu heyecana ortak olması için yarışmanın simülasyon oyununu hazırladı. STM standına gelen ziyaretçiler, VR başlıklarla bu oyunu oynama ve arkadaşlarıyla mücadele etme fırsatı yakaladı.