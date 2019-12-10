Wunderlist kapanıyor

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Yapılacaklar listesi uygulamalarının adeta patlama yaptığı bir dönemde Wunderlist uygulaması da aradan sıyrılarak popüler olmayı başarmıştı. Aradan geçen yaklaşık 9 yıldan sonra Wunderlist kapılarını kapatıyor.

Wunderlist nedir?

2011 yılında 6Wunderkinder tarafından yayınlanan Wunderlist uygulaması kapsamlı listeler oluşturma yanında bulut tabanlı senkronizasyon ile her cihazda düzenleme yapabilme gibi özellikler ile kısa sürede popüler olmuştu.

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2015 yılında Microsoft bu popüler uygulamanın geliştiricisini satın aldı ve aynı yıl To Do uygulamasını kullanıma sundu. To Do uygulamasını daha fazla ön plana çıkarmaya çalışan Microsoft haliyle Wunderlist uygulamasını geri plana itti.

Yılın başlarında kurucu Christian Reber'in uygulamayı tekrar satın alacağı gündeme gelmişti ancak bir anlaşma olmadı. Sonrasında Microsoft’un duyurusu geldi. Wunderlist uygulaması 6 Mayıs 2020 tarihinde kullanıma kapatılacak. Bu tarihe kadar kullanıcıların verilerini To Do uygulamasına aktarması gerekiyor.

https://www.engadget.com/2019/12/09/microsoft-wunderlist-shutdown-date/