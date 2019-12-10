Wunderlist kapanıyor

Yapılacaklar listesi uygulamalarının adeta patlama yaptığı bir dönemde Wunderlist uygulaması da aradan sıyrılarak popüler olmayı başarmıştı. Aradan geçen yaklaşık 9 yıldan sonra Wunderlist kapılarını kapatıyor.
Wunderlist nedir?
2011 yılında 6Wunderkinder tarafından yayınlanan Wunderlist uygulaması kapsamlı listeler oluşturma yanında bulut tabanlı senkronizasyon ile her cihazda düzenleme yapabilme gibi özellikler ile kısa sürede popüler olmuştu.
Ayrıca Bkz. "Deepfake videolar Snapchat platformunda"
2015 yılında Microsoft bu popüler uygulamanın geliştiricisini satın aldı ve aynı yıl To Do uygulamasını kullanıma sundu. To Do uygulamasını daha fazla ön plana çıkarmaya çalışan Microsoft haliyle Wunderlist uygulamasını geri plana itti.
Yılın başlarında kurucu Christian Reber'in uygulamayı tekrar satın alacağı gündeme gelmişti ancak bir anlaşma olmadı. Sonrasında Microsoft’un duyurusu geldi. Wunderlist uygulaması 6 Mayıs 2020 tarihinde kullanıma kapatılacak. Bu tarihe kadar kullanıcıların verilerini To Do uygulamasına aktarması gerekiyor.
https://www.engadget.com/2019/12/09/microsoft-wunderlist-shutdown-date/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Microsoft da uzun suredir sadece yeniden markalandirilmis versiyonu Microsoft To-do'ya gecis icin acik tutmaktaydi zaten bu servisi. Microsoft To-do'nun iOS, Android, Windows, macOS uygulamalarinin herbirinin puani yuksek ve begenilmekteler. O sebepten Wunderlist kullanicilarinin bir kaybi olacagini dusunmuyorum cok.
Şaka bi yana bu bilmem ne listeleri mevzuları çok saçma. Daha öncede yahoo delicious'a dünyanın parasını vermişti. Bu tür şeyler işe yarıyordur ama çok saçma paralar veriliyor satın alınırken. Birde bu tür şeyler anlık popüler olan ve daha sonra kesinlikle dibi göreceği belli olan projeler olmasına rağmen.