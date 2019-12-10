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    Wunderlist kapanıyor

    En popüler yapılacaklar listesi uygulamaları arasına girdikten sonra Microsoft tarafından satın alınan Wunderlist uygulaması kepenk kapatıyor. Mayıs ayında uygulama sonlandırılacak.
    2 gün
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Wunderlist kapanıyor
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    Yapılacaklar listesi uygulamalarının adeta patlama yaptığı bir dönemde Wunderlist uygulaması da aradan sıyrılarak popüler olmayı başarmıştı. Aradan geçen yaklaşık 9 yıldan sonra Wunderlist kapılarını kapatıyor.

    Wunderlist nedir?

    2011 yılında 6Wunderkinder tarafından yayınlanan Wunderlist uygulaması kapsamlı listeler oluşturma yanında bulut tabanlı senkronizasyon ile her cihazda düzenleme yapabilme gibi özellikler ile kısa sürede popüler olmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Deepfake videolar Snapchat platformunda"

    2015 yılında Microsoft bu popüler uygulamanın geliştiricisini satın aldı ve aynı yıl To Do uygulamasını kullanıma sundu. To Do uygulamasını daha fazla ön plana çıkarmaya çalışan Microsoft haliyle Wunderlist uygulamasını geri plana itti.

    Yılın başlarında kurucu Christian Reber'in uygulamayı tekrar satın alacağı gündeme gelmişti ancak bir anlaşma olmadı. Sonrasında Microsoft’un duyurusu geldi. Wunderlist uygulaması 6 Mayıs 2020 tarihinde kullanıma kapatılacak. Bu tarihe kadar kullanıcıların verilerini To Do uygulamasına aktarması gerekiyor.



    https://www.engadget.com/2019/12/09/microsoft-wunderlist-shutdown-date/ Yorum Yaz
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    Infinitum 1 gün
    Takvimle senkronize olsun diye Tasks'a geçtim ama To Do'dan çok gerideydi. Widget desteği bile yeni geldi.
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    alemburda34 2 gün
    bakalım kapatmada google geçebilecek mi ha gayret microsoft
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    Requizm 2 gün
    Ben kullanıyordum aslında bu uygulamayı. Microsoft'un programına geçeceğim mecbur.
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    triposi 2 gün Requizm
    Trello’yu da deneybilirsiniz, cok da memnun kalacaginiza eminim.
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    Afodfrea 2 gün
    Yurtdisi veya yurtici menseili basarili kimi gorsem, mutlaka bir yapilacaklar listesi veya proje yonetimi icin bir veya birden fazla uretkenlik yazilimi kullaniyor. Yapilacak seylerin sayisi cok fazla ise bunu duzene bindirmenin en verimli yolu diyebiliriz bu tarz uygulamalar icin. Kisacasi cevremizde gormedigimiz icin alisik degiliz lakin dunya sadece cevremizden ibaret degil.

    Microsoft da uzun suredir sadece yeniden markalandirilmis versiyonu Microsoft To-do'ya gecis icin acik tutmaktaydi zaten bu servisi. Microsoft To-do'nun iOS, Android, Windows, macOS uygulamalarinin herbirinin puani yuksek ve begenilmekteler. O sebepten Wunderlist kullanicilarinin bir kaybi olacagini dusunmuyorum cok.
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    isakoc 2 gün
    Bir zamanlarda winamp listeleri vardı etrafta her gidi günler heyy :D

    Şaka bi yana bu bilmem ne listeleri mevzuları çok saçma. Daha öncede yahoo delicious'a dünyanın parasını vermişti. Bu tür şeyler işe yarıyordur ama çok saçma paralar veriliyor satın alınırken. Birde bu tür şeyler anlık popüler olan ve daha sonra kesinlikle dibi göreceği belli olan projeler olmasına rağmen.
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