Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WWDC’de neler olacak? Apple yeni MacBook tanıtacak mı?

    Apple’ın her sene düzenlediği geliştirici konferansı WWDC, bu sene de çevrimiçi olacak. 2 yıldır WWDC’de donanım tanıtmayan Apple, bu sene bu geleneği bozabilir.
    1

    WWDC 2022'den neler bekleyebiliriz
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın her sene düzenlediği ve geliştiricilerin ve teknoloji meraklılarının merakla beklediği etkinlik WWDC, bu sene de çevrimiçi düzenlenecek. COVID-19 pandemisi sebebi ile son 2 yıldır çevrimiçi olan etkinlik, bu sene de böyle devam edecek. Apple ekosistemi ile ilgili ciddi yenilikler tanıtılan WWDC, bu sene 6 Haziran’da gerçekleşecek. Ünlü Apple analisti Mark Gurman, WWDC’den neler bekleyebileceğimizi belirtti.

    Yeni Mac’ler tanıtılabilir

    Mark Gurman ve diğer Apple kaynakları, uzun zamandır 2022’de yeni Mac’lerin geleceğini belirtiyordu. MacBook Air öncelikli olmak üzere bu cihazlardan bir kısmının 2022’nin ikinci yarısının başında tanıtılması bekleniyor. Apple, 2 yıldır WWDC’te herhangi bir önemli cihaz tanıtımı yapmadı ancak bu sene bu değişebilir. 24 inç iMac’in tasarımsal izlerini taşıması ve beyaz çerçeveler ile gelmesi beklenen yeni MacBook Air, haziran ayında tanıtılabilir. Apple, geçtiğimiz aylarda M1 ailesinin tamamladığını belirtmişti, bu nedenle bu sene içerisinde M2 çiplerini görmemiz muhtemel ancak MacBook Air’ın hangi çip ile geleceği şimdilik bilinmiyor.

    WWDC 2022'den neler bekleyebiliriz
    Tam Boyutta Gör

    Yeni MacBook Air, USB-C dışında portlar, MagSafe şarj desteği ve yenilenmiş FaceTime kamerası ile gelecek. Etkinlikte tanıtılabilecek diğer cihazın ne olduğu bilinmiyor ancak Gurman, bu sene tanıtılmasını beklediği cihazları listeledi. Gurman’a göre Apple, Mac mini, 24 inç iMac ve 13 inç MacBook Pro’yu bu sene içerisinde güncelleyecek. Bakalım WWDC’te hangi cihazlar güncellenecek.

    iOS 16 ve watchOS 9 neler sunacak?

    WWDC’nin her sene vazgeçilmez olayı ise iOS, watchOS, iPadOS ve macOS’un güncellenmesi oluyor. Bu sene iOS 16’yı tanıtacak firma, ciddi yenilikler getirecek. Mark Gurman, WWDC’de tanıtılacak iOS 16’nın tasarımsal anlamda ciddi bir değişikliğe sahip olmayacağını ancak bildirimlere ciddi yenilikler geleceğini belirtti. Ayrıca iOS 16, yeni sağlık takibi seçenekleri de sunacak. iPadOS tarafında ise Gurman, multitasking penceresinin yenilenebileceğini belirtiyor.

    WWDC 2022'den neler bekleyebiliriz
    Tam Boyutta Gör

    watchOS 9 ise Apple Watch’larda sağlık ve aktivite takibi için ciddi yenilikler sunacak. Apple’ın Watch Series 8 ile getirmeyi planladığı doğurganlık planlama ve takibi watchOS 9 ile tanıtılabilir. Apple’ın macOS tarafında ise sürüm ismi dahil herhangi bir bilgi bulunmuyor. Apple’ın önümüzdeki aylarda düzenleyeceği WWDC, yine Apple ekosistemi için büyük haberler sunacak.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2022/04/10/ios-16-power-on-gurman-expect/ https://9to5mac.com/2022/04/10/gurman-apple-could-announce-two-new-macs-at-wwdc-2022/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    orcnd 11 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 17 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Casper Via E4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız