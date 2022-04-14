WWDC’de neler olacak? Apple yeni MacBook tanıtacak mı?

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Apple’ın her sene düzenlediği ve geliştiricilerin ve teknoloji meraklılarının merakla beklediği etkinlik WWDC, bu sene de çevrimiçi düzenlenecek. COVID-19 pandemisi sebebi ile son 2 yıldır çevrimiçi olan etkinlik, bu sene de böyle devam edecek. Apple ekosistemi ile ilgili ciddi yenilikler tanıtılan WWDC, bu sene 6 Haziran’da gerçekleşecek. Ünlü Apple analisti Mark Gurman, WWDC’den neler bekleyebileceğimizi belirtti.

Yeni Mac’ler tanıtılabilir

Mark Gurman ve diğer Apple kaynakları, uzun zamandır 2022’de yeni Mac’lerin geleceğini belirtiyordu. MacBook Air öncelikli olmak üzere bu cihazlardan bir kısmının 2022’nin ikinci yarısının başında tanıtılması bekleniyor. Apple, 2 yıldır WWDC’te herhangi bir önemli cihaz tanıtımı yapmadı ancak bu sene bu değişebilir. 24 inç iMac’in tasarımsal izlerini taşıması ve beyaz çerçeveler ile gelmesi beklenen yeni MacBook Air, haziran ayında tanıtılabilir. Apple, geçtiğimiz aylarda M1 ailesinin tamamladığını belirtmişti, bu nedenle bu sene içerisinde M2 çiplerini görmemiz muhtemel ancak MacBook Air’ın hangi çip ile geleceği şimdilik bilinmiyor.

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Yeni MacBook Air, USB-C dışında portlar, MagSafe şarj desteği ve yenilenmiş FaceTime kamerası ile gelecek. Etkinlikte tanıtılabilecek diğer cihazın ne olduğu bilinmiyor ancak Gurman, bu sene tanıtılmasını beklediği cihazları listeledi. Gurman’a göre Apple, Mac mini, 24 inç iMac ve 13 inç MacBook Pro’yu bu sene içerisinde güncelleyecek. Bakalım WWDC’te hangi cihazlar güncellenecek.

iOS 16 ve watchOS 9 neler sunacak?

WWDC’nin her sene vazgeçilmez olayı ise iOS, watchOS, iPadOS ve macOS’un güncellenmesi oluyor. Bu sene iOS 16’yı tanıtacak firma, ciddi yenilikler getirecek. Mark Gurman, WWDC’de tanıtılacak iOS 16’nın tasarımsal anlamda ciddi bir değişikliğe sahip olmayacağını ancak bildirimlere ciddi yenilikler geleceğini belirtti. Ayrıca iOS 16, yeni sağlık takibi seçenekleri de sunacak. iPadOS tarafında ise Gurman, multitasking penceresinin yenilenebileceğini belirtiyor.

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watchOS 9 ise Apple Watch’larda sağlık ve aktivite takibi için ciddi yenilikler sunacak. Apple’ın Watch Series 8 ile getirmeyi planladığı doğurganlık planlama ve takibi watchOS 9 ile tanıtılabilir. Apple’ın macOS tarafında ise sürüm ismi dahil herhangi bir bilgi bulunmuyor. Apple’ın önümüzdeki aylarda düzenleyeceği WWDC, yine Apple ekosistemi için büyük haberler sunacak.

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WWDC 2022'den neler bekleyebiliriz