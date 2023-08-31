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    X, çalışma geçmişi ve biyometrik verileri toplamaya başlıyor

    Eskiden Twitter olarak bilinen X, çalışma geçmişi ve biyometrik verileri toplamaya başlıyor. Yeni politika toplanan verilerin ‘emniyet, güvenlik ve kimlik belirleme’ için kullanılacağını söylüyor.
    X, çalışma geçmişi ve biyometrik verileri toplamaya başlıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın sahibi olduğu ve daha önce Twitter olarak bilinen X, kullanıcılar hakkında topladığı veri miktarını genişletme kararı aldı. Sürekli olarak yeni özelliklerin geldiği X, bu sefer kullanıcılarını endişelendirecek bir özelliği kullanıma alıyor. Sosyal medya devi, kısa bir süre önce gizlilik politikasını "biyometrik bilgiler" ve "çalışma geçmişi" için ayrıcalıklar içerecek şekilde güncelledi.

    X, çalışma geçmişi ve biyometrik verileri toplayacak

    Güncellenen gizlilik politikasında "İzninize bağlı olarak, biyometrik bilgilerinizi güvenlik, emniyet ve tanımlama amacıyla toplayabilir ve kullanabiliriz" deniyor. Bu bilgilerin ne tür biyometrik bilgileri içerdiği ya da X'in bunları nasıl toplamayı planladığı konusunda herhangi bir ayrıntıya ise yer verilmiyor. Genellikle biyometrik veriler parmak izleri, iris desenleri veya yüz tanımlamayı içeriyor.

    Bununla birlikte geçtiğimiz temmuz ayında X, ABD’de Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasasını ihlal ettiği iddiaları üzerine bir davanın konusu olmuştu. Dava, X'in platforma yüklenen "yüz içeren her fotoğrafta biyometrik tanımlayıcılarını topladığı ve/veya sakladığı" konusunda "bireyleri yeterince bilgilendirmediğini" iddia ediyordu. Yani X, bundan önce de bilgileri topluyor olabilir.

    Ek olarak biyometrik veriler, şifresiz oturum açmayı mümkün kılmak için de kullanılıyor. Uygulama geliştiricisi Steve Moser'ın bulgularına göre X, hesabınıza giriş yapmak için cihazınızın parmak izini, yüz tanımayı veya PIN'i kullanabilen geçiş anahtarları için destek sunmayı planlıyor.

    Güncellenen gizlilik politikası, X'in ayrıca "çalışma geçmişinizi, eğitim geçmişinizi, istihdam tercihlerinizi, becerilerinizi, yeteneklerinizi ve iş arama faaliyetinizi" de toplayabileceğini belirtiyor. Bu muhtemelen X'in sahibi Elon Musk'ın dahil edeceğini ima ettiği iş arama özellikleriyle ilgili. Platform geçen hafta şirketler için bir işe alım özelliğinin beta sürümünü kullanıma sundu ve ayrıca "telefon numarası gerekmeden" görüntülü ve sesli aramalar eklemeyi planlıyor. Son olarak, güncellenmiş X gizlilik politikası 29 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/8/31/23853618/x-privacy-policy-update-biometrics-job-history https://twitter.com/en/privacy#twitter-privacy-1
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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