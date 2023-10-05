X’te paylaşılan haberlerdeki başlıklar kaldırılmaya başlandı

Teknoloji Editörü
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X'teki gönderileri, özellikle de ağırlıklı olarak haber ve medya yayınlarını takip ediyorsanız artık bunlar gözünüze oldukça farklı görünebilir. Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu, birkaç aylarda bildirilen değişikliği kullanıma alarak yayınlanan bağlantılardan başlıkları ve açıklamaları kaldırmaya başladı. X, haberlerdeki başlıkları kaldırıyor
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Geçtiğimiz ağustos ayında X’in sahibi Elon Musk, fikrin doğrudan kendisinden geldiğini ve bunun platformun estetiğini büyük ölçüde geliştireceğini söylemişti. İlgili değişikliğin halihazırda kullanıma alındığını ise görmeye başladık. Kendi testlerimizde X’te paylaşılan bağlantılardan/haberlerden ilgili başlığın kaldırıldığını doğrulayabildik. Değişiklik, web, iOS ve Android sürümlerinde geçerli durumda.
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Bununla birlikte
reklamverenlerin getirilen yeni formatı beğenmedikleri yine geçtiğimiz dönemlerde bildirilmişti fakat açıkça görünüyor ki değişiklik yürürlüğe alınmış durumda. X'in format değişikliğinin ana nedeni, zaman akışının ekranda görünen kısmına daha fazla gönderi sığdırarak gönderilerin daha derli toplu görünmesini sağlamak. Buna ek olarak Musk, bunun başlıklara dayanan clickbait örneklerini azaltmaya yardımcı olacağını düşünüyor.
Musk, format değişikliğinin temel itici gücünün web sitesinin estetiği olduğunu açıkça iddia etse de, daha fazla insanı doğrudan X'te uzun biçimli yazılar yayınlamaya teşvik etmeye çalıştığı bir sır değil. Dolayısıyla Musk, insanların veya medya organlarının sadece bağlantılarla haberlerini paylaşmasını istemiyor. Aynı zamanda ilgili gönderide daha çok okunacak bağlam sunmasını da istiyor.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.