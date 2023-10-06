X'e üç yeni Premium abonelik seçeneği geliyor

Mevcut X Premium aboneleri, platformu ücretsiz olarak kullanan kullanıcılara kıyasla ana akışta daha az reklamla karşılaşıyor. Ancak gelecekte reklamları tamamen ortadan kaldıracak bir seçenek gelecek. Tabii ki reklamsız deneyim için kullanıcıların çok daha yüksek bir ödeme yapması gerekecek.
Temel, Standart ve reklamsız Plus abonelik
X uygulamasının en son sürümünde üç yeni X Premium abonelik seçeneğinin geleceğini gösteren bilgiler ortaya çıktı. Basic (Temel), Standart ve Plus abonelik seçeneği sunulacak. Temel planda kullanıcılar reklamları düzenli olarak görmeye devam edecek. Standart planda X, daha az reklam gösterecek. Plus planı, reklamsız gezinme sağlayacak. Hiç reklam görmek istemeyenlerin tercih edeceği X Plus'ın fiyatı ne kadar olacak henüz belli değil.
X Premium fiyatı ne kadar?
X Premium ücreti aylık 177 TL. Bu fiyatlandırma web için geçerli. X Android / iOS uygulaması üzerinden aylık 209 TL olarak ücretlendiriliyorsunuz. X Premium fiyatı yıllık 2.199 TL ancak webden satın alırsanız 1.852,59 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.