Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    X kullanıcıları “shadowban” uyarısı görmeye başlayacak

    X (Twitter) gibi sosyal mecralarda görülen shadowban veya gölge yasağı, kullanıcıları sessizce banlamak olarak özetlenebilir. X ise şimdi gölge yasaklı olup olmadığınızı size söyleyecek.
    X kullanıcıları “shadowban” uyarısı görmeye başlayacak Tam Boyutta Gör
    X, kullanıcılara hesaplarının "gölge yasaklı" olup olmadığını bildirecek olan ve uzun zamandır sözünü verdiği uyarı sistemini kullanıma sunmaya yaklaşıyor. X'te tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway, Elon Musk'ın ilk kez geçen yıl sözünü verdiği bu özelliğin bir önizlemesini kullanıcılara sundu. Bununla birlikte shadowban veya gölge yasağından "hassas içerik" paylaşan hesaplar etiketlenecek ve arama, öneriler ve diğer özelliklerden kısıtlanacaklar.

    Kısıtlanan hesaplar için bilgilendirme

    Andrea Conway, iki örnek paylaştı: bildirimler sekmesinde bir uyarı ve X'in neden bazı hesapların görünürlüğünü sınırlayabileceğini açıklayan bir bilgilendirme sayfası. Sayfada "Hesabınızın hassas medya - görsel, şiddet, çıplaklık, cinsel davranış, nefret dolu semboller veya diğer hassas içerikler gibi - içerme potansiyeli taşıdığını tespit ettik" deniyor.

    X, hassas içeriği görmek istemeyen kişilerin bundan kaçınabilmesi için gönderileri bir uyarı ile gizleyebileceğini, hesabınızın ve içeriğinin erişiminin kısıtlanabileceğini ve hatta ilgili gönderinin Sana Özel ve Takip Edilenler zaman akışlarından, önerilen bildirimlerden, trendlerden ve arama sonuçlarından hariç tutulabileceğini söylüyor.

    X, bu mesajın atlında bir de itiraz butonuna yer veriyor, böylece kullanıcılar X'in ilk kararını yeniden gözden geçirmesini talep edebiliyor. Conway ayrıca, kullanıcıların hesap durumlarını uygulamanın bildirimler sekmesi dışında da görüntüleyebileceklerini söyledi, ancak bunun nasıl olacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi. Conway ayrıca arayüzünün henüz kesinleşmediğini de sözlerine ekledi.

    Şirket daha önce, kurallarını ihlal ettiği için "görünürlüğü sınırlandırılan" tweetler için bir etiketleme özelliği sunmuştu. Ancak son güncelleme bunu bir adım öteye taşıyacak çünkü kısıtlamalar yalnızca belirli tweetler için değil, hesap düzeyinde de görülebilecek.

    Eski ama yeni

    X kullanıcıları “shadowban” uyarısı görmeye başlayacak Tam Boyutta Gör
    Şirket yıllardır kurallarını ihlal eden hesapların erişimini sınırlıyor. Twitter'ın önceki yönetiminde bu uygulama "görünürlük filtreleme" olarak biliniyordu. Ancak şirket bu uygulamayla ilgili ayrıntıları ya da hangi hesapları sınırladığını kamuoyuyla paylaşmadı ve bu da "gölge yasaklar" hakkındaki komplo teorilerini körükledi.

    Musk'ın geçen yıl şirket içi e-postaları ve diğer şirket kayıtlarını bağımsız gazetecilere vermesinin ardından konu yeniden gündeme geldi ve Twitter yöneticilerinin görünürlük filtrelemesini tartıştığı kayıtlar yayınlandı. Musk daha sonra gelecekteki bir güncellemenin "gerçek hesap durumunuzu göstereceğine, böylece gölge yasaklı olup olmadığınızı, nedenini ve nasıl itiraz edeceğinizi açıkça bileceğinize" söz verdi.

    Elbette görünürlük filtreleme ile "gölge yasaklama" hiçbir zaman tam olarak aynı şey olmadı. Twitter yıllarca gölge yasaklamayı "bir kişinin içeriğini, orijinal göndericinin haberi olmadan, gönderen kişi dışında herkes için kasıtlı olarak keşfedilemez hale getirmek" için kullandı. Oysa görünürlük filtreleme - hem Jack Dorsey hem de şimdi Musk'ın liderliğinde - tweetleri aramadan, önerilerden ve diğer yüzeylerden gizler, ancak tamamen görünmez yapmaz.

    Her halükarda, önümüzdeki güncelleme uygulamaya biraz daha şeffaflık katacak. Özelliğin resmi olarak ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil ancak Conway şirketin "yakında bu konuda daha fazla bilgi paylaşacağını" söyledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0 20 yağ ile 5 30 yağ arasındaki fark iş garantili yazılım kursu atominex 25 mg kullanıcı yorumları ayt kaç ayda biter yanlışlıkla 2 tane tansiyon ilacı içmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız