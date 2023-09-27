X kullanıcıları “shadowban” uyarısı görmeye başlayacak

Tam Boyutta Gör X, kullanıcılara hesaplarının "gölge yasaklı" olup olmadığını bildirecek olan ve uzun zamandır sözünü verdiği uyarı sistemini kullanıma sunmaya yaklaşıyor. X'te tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway, Elon Musk'ın ilk kez geçen yıl sözünü verdiği bu özelliğin bir önizlemesini kullanıcılara sundu. Bununla birlikte shadowban veya gölge yasağından "hassas içerik" paylaşan hesaplar etiketlenecek ve arama, öneriler ve diğer özelliklerden kısıtlanacaklar.

Kısıtlanan hesaplar için bilgilendirme

Andrea Conway, iki örnek paylaştı: bildirimler sekmesinde bir uyarı ve X'in neden bazı hesapların görünürlüğünü sınırlayabileceğini açıklayan bir bilgilendirme sayfası. Sayfada "Hesabınızın hassas medya - görsel, şiddet, çıplaklık, cinsel davranış, nefret dolu semboller veya diğer hassas içerikler gibi - içerme potansiyeli taşıdığını tespit ettik" deniyor.

X, hassas içeriği görmek istemeyen kişilerin bundan kaçınabilmesi için gönderileri bir uyarı ile gizleyebileceğini, hesabınızın ve içeriğinin erişiminin kısıtlanabileceğini ve hatta ilgili gönderinin Sana Özel ve Takip Edilenler zaman akışlarından, önerilen bildirimlerden, trendlerden ve arama sonuçlarından hariç tutulabileceğini söylüyor.

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X, bu mesajın atlında bir de itiraz butonuna yer veriyor, böylece kullanıcılar X'in ilk kararını yeniden gözden geçirmesini talep edebiliyor. Conway ayrıca, kullanıcıların hesap durumlarını uygulamanın bildirimler sekmesi dışında da görüntüleyebileceklerini söyledi, ancak bunun nasıl olacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi. Conway ayrıca arayüzünün henüz kesinleşmediğini de sözlerine ekledi.

Şirket daha önce, kurallarını ihlal ettiği için "görünürlüğü sınırlandırılan" tweetler için bir etiketleme özelliği sunmuştu. Ancak son güncelleme bunu bir adım öteye taşıyacak çünkü kısıtlamalar yalnızca belirli tweetler için değil, hesap düzeyinde de görülebilecek.

Eski ama yeni

Tam Boyutta Gör Şirket yıllardır kurallarını ihlal eden hesapların erişimini sınırlıyor. Twitter'ın önceki yönetiminde bu uygulama "görünürlük filtreleme" olarak biliniyordu. Ancak şirket bu uygulamayla ilgili ayrıntıları ya da hangi hesapları sınırladığını kamuoyuyla paylaşmadı ve bu da "gölge yasaklar" hakkındaki komplo teorilerini körükledi.

Musk'ın geçen yıl şirket içi e-postaları ve diğer şirket kayıtlarını bağımsız gazetecilere vermesinin ardından konu yeniden gündeme geldi ve Twitter yöneticilerinin görünürlük filtrelemesini tartıştığı kayıtlar yayınlandı. Musk daha sonra gelecekteki bir güncellemenin "gerçek hesap durumunuzu göstereceğine, böylece gölge yasaklı olup olmadığınızı, nedenini ve nasıl itiraz edeceğinizi açıkça bileceğinize" söz verdi.

Elbette görünürlük filtreleme ile "gölge yasaklama" hiçbir zaman tam olarak aynı şey olmadı. Twitter yıllarca gölge yasaklamayı "bir kişinin içeriğini, orijinal göndericinin haberi olmadan, gönderen kişi dışında herkes için kasıtlı olarak keşfedilemez hale getirmek" için kullandı. Oysa görünürlük filtreleme - hem Jack Dorsey hem de şimdi Musk'ın liderliğinde - tweetleri aramadan, önerilerden ve diğer yüzeylerden gizler, ancak tamamen görünmez yapmaz.

Her halükarda, önümüzdeki güncelleme uygulamaya biraz daha şeffaflık katacak. Özelliğin resmi olarak ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil ancak Conway şirketin "yakında bu konuda daha fazla bilgi paylaşacağını" söyledi.

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X kullanıcıları “shadowban” uyarısı görmeye başlayacak