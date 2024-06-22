X platformunda canlı yayın açmak artık Premium aboneliği isteyecek

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Eski adıyla Twitter şimdiki adıyla X platformunu satın aldıktan sonra her fırsatta ücretli bir eğlence merkezine dönüştürmek istediğini dile getiren Elon Musk, yavaş yavaş standart özellikleri paralı hale getirmeye devam ediyor.

Canlı yayınlar artık ücretli

X tarafından yapılan açıklamaya göre canlı yayın açmak arık Premium abonelik gerektirecek. Ayrıca bir sistem üzerinden X platformuna yayın yapmak da ücretli. Bu seçeneğin özellikle oyun yayıncılarını ilgilendirdiği ifade ediliyor.

Elon Musk Apple’ı tehdit etti 1 hf. önce eklendi

YouTube, Facebook gibi platformlarda canlı yayınlar ücretsiz olarak sunuluyor. X platformu bu hamleyle canlı yayınları ücretli yapan tek platform haline geliyor. Başta oyuncular olmak üzere X platformunun kullanıcı kaybedeceği yorumları yapılıyor.

Yeni dönemde canlı yayınlarda Premium kullanıcılara gönderileri düzenleme, uzun yazı formları, reklamsız akış gibi araçlar ücretsiz sunulacak. Bunun Premium aboneliği ne kadar cezbedici hale getirecek merak konusu.

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X platformunda canlı yayınlar artık paralı