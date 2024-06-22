X platformunda canlı yayın açmak artık Premium aboneliği isteyecek

Canlı yayınlar artık ücretli
X tarafından yapılan açıklamaya göre canlı yayın açmak arık Premium abonelik gerektirecek. Ayrıca bir sistem üzerinden X platformuna yayın yapmak da ücretli. Bu seçeneğin özellikle oyun yayıncılarını ilgilendirdiği ifade ediliyor.
YouTube, Facebook gibi platformlarda canlı yayınlar ücretsiz olarak sunuluyor. X platformu bu hamleyle canlı yayınları ücretli yapan tek platform haline geliyor. Başta oyuncular olmak üzere X platformunun kullanıcı kaybedeceği yorumları yapılıyor.
Yeni dönemde canlı yayınlarda Premium kullanıcılara gönderileri düzenleme, uzun yazı formları, reklamsız akış gibi araçlar ücretsiz sunulacak. Bunun Premium aboneliği ne kadar cezbedici hale getirecek merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.