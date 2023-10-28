X'de reklam görmek istemeyenler için yeni abonelik planı: X Premium+

X Basic ve Premium+ aboneliği neler sunuyor?
Basic (Temel) plan, profile doğrulama onay işareti kazandırmıyor ancak daha uzun gönderi, düzenleme, tema ve özel uygulama simgesi gibi özellikler sunuyor. En üst düzey abonelik olan Premium+, sizin için ve takip edilenler sekmelerinde reklamsız deneyim sunuyor. Premium+ aylık 16 dolar.
Yeni planlar aylık ödemeye kıyasla yaklaşık %12 indirimle yıllık abonelik seçeneği olarak da sunuluyor. Abonelikler X web sitesi veya iOS uygulamasından da satın alınabiliyor ancak mobil uygulamadan satın alımlarda %30 oranında fiyat artışı oluyor.
Mavi onay rozeti istemeyen, etkileşimde bulunarak para kazanmak istemeyen ancak daha uzun gönderi paylaşmak, gönderileri düzenlemek isteyenler için Temel plan, en iyi seçenek olacak. Onaylanmış hesap ve etkileşimle kazanç sağlamak isteyenler de Premium ve Premium+’ı tercih edecek. Bunlara ek olarak Elon Musk’ın bot ve spam paylaşımları azaltmak amacıyla tüm kullanıcılardan yıllık 1 dolar tutarında abonelik talep edebileceği konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.