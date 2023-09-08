X’te artık tweet yok, sadece ‘gönderi’ var

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre X, tam anlamıyla Twitter’ı unutmamızı istiyor. Kullanıcılar 29 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yeni hizmet koşulları şartlarıyla ilgili X’e girdiklerinde açılır pencereler görmeye başladılar. Yeni koşullarda ‘tweet’ kelimesinin bütünüyle tarihe karıştığı görülüyor.

Tweet yok, gönderi var

Güncellenen hizmet koşullarına göre tweet’ler artık gönderi (post) olarak, retweetler ise yeniden gönder (repost) olarak adlandırılacak. Yeni şartlarda, X lehine "Twitter" kelimesinin neredeyse toptan kaldırılması da dahil olmak üzere bir dizi başka marka değişikliği de var. Neredeyse toptan diyorum çünkü komik bir şekilde, şartlarda yer alan URL'lerin çoğu, geliştirici odaklı bir web sitesine giden bu bağlantıda olduğu gibi, hala "twitter" kelimesini içermek zorunda görünüyor: https://developer.x.com/en/docs/twitter-for-websites. Aynı zamanda Twitter'ın 2021'de kapattığı canlı yayın uygulaması Periscope'a yapılan referanslar da kaldırıldı.

Şartlarda birkaç başka güncelleme de var. Bunlardan biri, X'i kullanarak "yasaların izin verdiği ölçüde, sözde herhangi bir toplu eylem, toplu dava veya temsili eylem işlemine davacı veya sınıf üyesi olarak katılma hakkından da feragat ettiğinizi" söylüyor. Bir diğer değişiklik ise veri kazıma işlemine yönelik yapılıyor.

Mevcut şartlar şöyle diyor:

“NOT: robots.txt dosyasının hükümlerine uygun olarak yapılması halinde Hizmetlerin taranmasına izin verilebilir, ancak önceden iznimiz olmadan Hizmetlerin kazınması açıkça yasaktır”

Yeni şartlar ise şöyle diyor:

“NOT: Önceden yazılı iznimiz olmadan Hizmetlerin herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla taranması veya kazınması açıkça yasaktır”

X, çalışma geçmişi ve biyometrik verileri toplamaya başlıyor 1 hf. önce eklendi

X ayrıca 29 Eylül'de yeni bir gizlilik politikasını da uygulamaya koymayı planlıyor. Bu yeni politika, X'in biyometrik veriler ve istihdam geçmişi de dahil olmak üzere kullanıcılar hakkında topladığı veri hacmini büyük oranda genişletmek hedefliyor.

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