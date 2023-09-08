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    X’te artık tweet yok, sadece ‘gönderi’ var

    Eski adıyla Twitter olan X’in yeni hizmet koşulları tweetlerin artık ‘gönderi’ olduğu konusunda ısrarcı. Yeni şartlar 29 Eylül'de yürürlüğe girdiğinde ayrıca retweetler de repostlara dönüşecek
    X’te artık tweet yok, sadece ‘gönderi’ var Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre X, tam anlamıyla Twitter’ı unutmamızı istiyor. Kullanıcılar 29 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yeni hizmet koşulları şartlarıyla ilgili X’e girdiklerinde açılır pencereler görmeye başladılar. Yeni koşullarda ‘tweet’ kelimesinin bütünüyle tarihe karıştığı görülüyor.

    Tweet yok, gönderi var

    Güncellenen hizmet koşullarına göre tweet’ler artık gönderi (post) olarak, retweetler ise yeniden gönder (repost) olarak adlandırılacak. Yeni şartlarda, X lehine "Twitter" kelimesinin neredeyse toptan kaldırılması da dahil olmak üzere bir dizi başka marka değişikliği de var. Neredeyse toptan diyorum çünkü komik bir şekilde, şartlarda yer alan URL'lerin çoğu, geliştirici odaklı bir web sitesine giden bu bağlantıda olduğu gibi, hala "twitter" kelimesini içermek zorunda görünüyor: https://developer.x.com/en/docs/twitter-for-websites. Aynı zamanda Twitter'ın 2021'de kapattığı canlı yayın uygulaması Periscope'a yapılan referanslar da kaldırıldı.

    Şartlarda birkaç başka güncelleme de var. Bunlardan biri, X'i kullanarak "yasaların izin verdiği ölçüde, sözde herhangi bir toplu eylem, toplu dava veya temsili eylem işlemine davacı veya sınıf üyesi olarak katılma hakkından da feragat ettiğinizi" söylüyor. Bir diğer değişiklik ise veri kazıma işlemine yönelik yapılıyor.

    Mevcut şartlar şöyle diyor:

    “NOT: robots.txt dosyasının hükümlerine uygun olarak yapılması halinde Hizmetlerin taranmasına izin verilebilir, ancak önceden iznimiz olmadan Hizmetlerin kazınması açıkça yasaktır”

    Yeni şartlar ise şöyle diyor:

    “NOT: Önceden yazılı iznimiz olmadan Hizmetlerin herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla taranması veya kazınması açıkça yasaktır”

    X ayrıca 29 Eylül'de yeni bir gizlilik politikasını da uygulamaya koymayı planlıyor. Bu yeni politika, X'in biyometrik veriler ve istihdam geçmişi de dahil olmak üzere kullanıcılar hakkında topladığı veri hacmini büyük oranda genişletmek hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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