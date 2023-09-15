Sahte hesaplara son! X’te kimlik tabanlı doğrulama dönemi başladı

Bir süredir eski adı Twitter olan X’e kimlik kartı tabanlı hesap doğrulama özelliğinin geleceği söyleniyordu. Şimdi ise beklenen devlet kimliği tabanlı doğrulama seçeneği X için başlatılmış durumda. Kimlik tabanlı doğrulama ile platform, kimliğe bürünmeyi önlemek ve "öncelikli destek" gibi avantajlar sunmak istiyor. İşte detaylar:
X’te kimlik tabanlı doğrulama dönemi
X, kimlik doğrulama çözümleri için İsrail merkezli Au10tix ile ortaklık kuruyor. Kimlik doğrulama için açılan pencerede Au10tix'in bu verileri 30 güne kadar saklayabileceği belirtiliyor. X'in doğrulama için destek sayfası, kimlik doğrulamanın "çok sayıda ülkede" mevcut olmasına rağmen, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve Birleşik Krallık'ta mevcut olmadığının altını çiziyor. Bu, büyük olasılıkla bölgedeki katı veri koruma yasalarından kaynaklanıyor.
Avantajı ne?
Kimlik ile doğrulama yapan kullanıcıların mavi onay rozetine tıklandığında hesabın devlet kimliğiyle doğrulandığını belirten bir not görülecek. Kimlik onaylı hesaplar aynı zamanda X desteği için bir öncelik kazanacak ve doğrulama süreçleri hızlanacak. Ek olarak onay rozetleri kaybolmadan hesap isimleri sık sık değiştirilebilecek. Bunlar dışında gelecekteki özelliklerde öncelik gibi avantajlardan bahsediliyor. Genel olarak bakıldığında önemli bir fayda söz konusu değil.
Şirket şu anda yalnızca ücretli kullanıcılar için kimlik tabanlı doğrulama sunuyor. İronik bir şekilde, X taklit ve spam'i azaltmaktan bahsediyor ama tüm kullanıcılara doğrulama araçları sunmuyor. Yani, hesabınızın gerçek ve size ait olduğunu belirtmek için Türkiye’de aylık 150 TL, ABD’de 8 dolar ödemek gerekiyor.Kaynakça https://techcrunch.com/2023/09/15/x-launches-account-verification-based-on-government-id/ https://help.twitter.com/tr/rules-and-policies/verification-policy Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.