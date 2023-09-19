Musk canlı yayında açıkladı: X (Twitter), ücretli oluyor

X neden ücretli olacak?
Musk’a göre devasa bot ordusunu durdurmanın tek yolu; platformu ücretli yapmak. Bot üreticilerinin her bir bot için yeni bir ödeme yöntemi kaydetmeleri gerekeceğini, böylelikle X’te sahte hesap açmalarının kısıtlanacağını belirtti.
Musk, X sisteminin kullanımı için ufak bir aylık ödeme alacaklarını belirtse de aboneliğin ne kadar olacağına ve mevcut Premium plandan ne kadar farklı olacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.
Aylık 550 milyon aktif kullanıcı
X için yeni abonelik planı tam olarak ne zaman yürürlüğe girecek belli değil. X’in şu anda aylık 550 milyon aktif kullanıcısı var ve bu kullanıcılar her gün 100-200 milyon gönderi paylaşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.