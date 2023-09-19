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    Anlık Bildirim

    Musk canlı yayında açıkladı: X (Twitter), ücretli oluyor

    Elon Musk, X eski adıyla Twitter'ın geleceğine ilişkin şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Musk, canlı yayında X'in tüm kullanıcılar için ücretli bir platform olacağını söyledi.
    elon musk twitter (x) ücretli olacak Tam Boyutta Gör
    Tesla, SpaceX ve X’in başındaki isim olan Elon Musk, sosyal medya platformuyla ilgili almış oldukları kararlara bir yenisini ekledi. İsrail Başbakanı ile yaptığı canlı yayın konuşmasında Musk, X’in tüm kullanıcılar için ücretli bir platform olacağını söyledi. Peki, X neden ücretli oluyor?

    X neden ücretli olacak?

    Musk’a göre devasa bot ordusunu durdurmanın tek yolu; platformu ücretli yapmak. Bot üreticilerinin her bir bot için yeni bir ödeme yöntemi kaydetmeleri gerekeceğini, böylelikle X’te sahte hesap açmalarının kısıtlanacağını belirtti.

    Musk, X sisteminin kullanımı için ufak bir aylık ödeme alacaklarını belirtse de aboneliğin ne kadar olacağına ve mevcut Premium plandan ne kadar farklı olacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

    Aylık 550 milyon aktif kullanıcı

    X için yeni abonelik planı tam olarak ne zaman yürürlüğe girecek belli değil. X’in şu anda aylık 550 milyon aktif kullanıcısı var ve bu kullanıcılar her gün 100-200 milyon gönderi paylaşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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