Musk canlı yayında açıkladı: X (Twitter), ücretli oluyor

Tam Boyutta Gör Tesla, SpaceX ve X’in başındaki isim olan Elon Musk, sosyal medya platformuyla ilgili almış oldukları kararlara bir yenisini ekledi. İsrail Başbakanı ile yaptığı canlı yayın konuşmasında Musk, X’in tüm kullanıcılar için ücretli bir platform olacağını söyledi. Peki, X neden ücretli oluyor?

Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi 1 gün önce eklendi

X neden ücretli olacak?

Musk’a göre devasa bot ordusunu durdurmanın tek yolu; platformu ücretli yapmak. Bot üreticilerinin her bir bot için yeni bir ödeme yöntemi kaydetmeleri gerekeceğini, böylelikle X’te sahte hesap açmalarının kısıtlanacağını belirtti.

Musk, X sisteminin kullanımı için ufak bir aylık ödeme alacaklarını belirtse de aboneliğin ne kadar olacağına ve mevcut Premium plandan ne kadar farklı olacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Aylık 550 milyon aktif kullanıcı

X için yeni abonelik planı tam olarak ne zaman yürürlüğe girecek belli değil. X’in şu anda aylık 550 milyon aktif kullanıcısı var ve bu kullanıcılar her gün 100-200 milyon gönderi paylaşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.