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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xaiomi'nin katlanabilir akıllı telefonu Mi Mix Fold'un detayları netleşiyor

    Teknoloji üreticixi Xiaomi'nin, Mi Mix Fold olarak adlandırılması beklenen katlanabilir akıllı telefonu Çin Patent Ofisi'nin veritabanında detaylarıyla birlikte ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xaiomi'nin katlanabilir akıllı telefonu Mi Mix Fold'un detayları netleşiyor
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, prototip göstermesine rağmen henüz katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya sürmüş değil. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, bizi nasıl bir cihazın beklediğini ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

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    Snapdragon 865 ile gelebilir

    Çin Patent Ofisi (CNIPA) veritabanında yeni bir Xiaomi patenti olduğu keşfedildi. Patentteki akıllı telefonun tasarımı, geçen yıl satışa sunulan Huawei Mate X'e oldukça benziyor. Xiaomi Mi Mix Fold olarak adlandırılması muhtemel olan cihazın Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edilebileceği de gelen haberler arasında.

    Xaiomi'nin katlanabilir akıllı telefonu Mi Mix Fold'un detayları netleşiyor
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    Cihazın görsellerinden anladığımız kadarı ile, Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonu açık konumdayken, tablet ebatlarında kavisli bir ekrana sahip olyor. Çift kamera kurulumunun görüldüğü cihazın Android tabanlı MIUI arayüzüne sahip olacak ve katlanır durumdayken de kullanılabilecek. Şirketin Mi Mix Fold'u hangi tarihte tanıtacağı ve fiyatının ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yer almıyor.

    Xaiomi'nin katlanabilir akıllı telefonu Mi Mix Fold'un detayları netleşiyor
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    https://www.91mobiles.com/hub/xiaomi-mi-mix-fold-foldable-phone-design-huawei-mate-x/?utm_source=ixbtcom Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    koyunsayar 1 sa.
    Çıkış tarihi 2031



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