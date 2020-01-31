Xaiomi'nin katlanabilir akıllı telefonu Mi Mix Fold'un detayları netleşiyor

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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, prototip göstermesine rağmen henüz katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya sürmüş değil. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, bizi nasıl bir cihazın beklediğini ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

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Snapdragon 865 ile gelebilir

Çin Patent Ofisi (CNIPA) veritabanında yeni bir Xiaomi patenti olduğu keşfedildi. Patentteki akıllı telefonun tasarımı, geçen yıl satışa sunulan Huawei Mate X'e oldukça benziyor. Xiaomi Mi Mix Fold olarak adlandırılması muhtemel olan cihazın Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edilebileceği de gelen haberler arasında.

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Cihazın görsellerinden anladığımız kadarı ile, Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonu açık konumdayken, tablet ebatlarında kavisli bir ekrana sahip olyor. Çift kamera kurulumunun görüldüğü cihazın Android tabanlı MIUI arayüzüne sahip olacak ve katlanır durumdayken de kullanılabilecek. Şirketin Mi Mix Fold'u hangi tarihte tanıtacağı ve fiyatının ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yer almıyor.

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https://www.91mobiles.com/hub/xiaomi-mi-mix-fold-foldable-phone-design-huawei-mate-x/?utm_source=ixbtcom

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