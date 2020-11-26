Xbox başkanı, geliştiricilerin Xbox Game Pass'ten nasıl para kazandığını açıkladı

Tam Boyutta Gör

Xbox Game Pass adı altında hizmete başlayan abonelik servisi, oyuncuların son dönemde en işine yarayan ve en mantıklı servislerden birisi oldu. Oyuncuların oldukça uygun bir fiyata abone olabildiği bu sistemde birçok oyunun bulunduğu büyük bir kütüphaneye erişebiliyorsunuz. Oyuncular için sistem her ne kadar fazlasıyla iyi gözükse de gelişticilerin bu durumdan nasıl bir fayda sağladığı bilinmiyordu.

Ayrıca Bkz. "Steam indirimleri başladı: İşte indirimde öne çıkanlar"

İlginizi Çekebilir

Xbox Game Pass sahipleri EA Play oyunlarını ön yüklemeye alabilir

Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer ise geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir röportajda geliştiricilerin Game Pass sisteminden nasıl para kazandığını açıkladı. Spencer, neredeyse her geliştirici için farklı bir anlaşma yapıldığını söyledi. Örneğin; küçük ve orta büyüklükteki geliştiriciler, başlangıçta belirli bir ücret istiyorlar ve oyunlarını çıktığı ilk günden Game Pass sistemine yerleştiriyorlar.

Bazı oyunlarda ise Xbox, oyunun tüm geliştirme maliyetini karşılıyormuş ve karşılığında da stüdyo oyunu ilk günden Game Pass'e yerleştiriyormuş. Stüdyonun buradaki kazancı ise oyunun adının duyulması ile birlikte PlayStation'dan, Switch'ten, PC'deki diğer platformlardan ve fiziksel satışlardan elde edilen kârlar.

Çıkışının üzerinden belirli bir süre geçmiş olan ve artık neredeyse hiç satış yapamayan oyunların stüdyosu ise Xbox ile iletişime geçip "Bize şu kadar para verirseniz oyunumuzu Game Pas'e yükleriz." diyormuş. Xbox'ın kendi geliştirdiği oyunlar ise zaten aynı şirket içerisinde olduğu için herhangi bir anlaşmaya gerek kalmıyor.

Ayrıca Phil Spencer, başlangıçta çoğu stüdyonun bu sistemden çekindiğini ve "Siz bize parayı baştan verin, bu duruma çok inanmıyoruz." gibi bir yaklaşım sergilediklerini söyledi.

https://www.pcgamer.com/xbox-chief-reveals-more-about-how-developers-earn-money-through-game-pass/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.