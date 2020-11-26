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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox başkanı, geliştiricilerin Xbox Game Pass'ten nasıl para kazandığını açıkladı

    Xbox başkanı Phil Spencer, son dönemde oyuncular için yapılan en iyi servislerden biri olan Xbox Game Pass'in geliştiricilere nasıl para kazandırdığını açıkladı.
    52 dk.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox başkanı, geliştiricilerin Xbox Game Pass'ten nasıl para kazandığını açıkladı
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    Xbox Game Pass adı altında hizmete başlayan abonelik servisi, oyuncuların son dönemde en işine yarayan ve en mantıklı servislerden birisi oldu. Oyuncuların oldukça uygun bir fiyata abone olabildiği bu sistemde birçok oyunun bulunduğu büyük bir kütüphaneye erişebiliyorsunuz. Oyuncular için sistem her ne kadar fazlasıyla iyi gözükse de gelişticilerin bu durumdan nasıl bir fayda sağladığı bilinmiyordu.

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    Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer ise geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir röportajda geliştiricilerin Game Pass sisteminden nasıl para kazandığını açıkladı. Spencer, neredeyse her geliştirici için farklı bir anlaşma yapıldığını söyledi. Örneğin; küçük ve orta büyüklükteki geliştiriciler, başlangıçta belirli bir ücret istiyorlar ve oyunlarını çıktığı ilk günden Game Pass sistemine yerleştiriyorlar.

    Bazı oyunlarda ise Xbox, oyunun tüm geliştirme maliyetini karşılıyormuş ve karşılığında da stüdyo oyunu ilk günden Game Pass'e yerleştiriyormuş. Stüdyonun buradaki kazancı ise oyunun adının duyulması ile birlikte PlayStation'dan, Switch'ten, PC'deki diğer platformlardan ve fiziksel satışlardan elde edilen kârlar.

    Çıkışının üzerinden belirli bir süre geçmiş olan ve artık neredeyse hiç satış yapamayan oyunların stüdyosu ise Xbox ile iletişime geçip "Bize şu kadar para verirseniz oyunumuzu Game Pas'e yükleriz." diyormuş. Xbox'ın kendi geliştirdiği oyunlar ise zaten aynı şirket içerisinde olduğu için herhangi bir anlaşmaya gerek kalmıyor. 

    Ayrıca Phil Spencer, başlangıçta çoğu stüdyonun bu sistemden çekindiğini ve "Siz bize parayı baştan verin, bu duruma çok inanmıyoruz." gibi bir yaklaşım sergilediklerini söyledi. 



    https://www.pcgamer.com/xbox-chief-reveals-more-about-how-developers-earn-money-through-game-pass/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mgundog (m gundog) 46 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu ülke için bulunmaz nimet 👍
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    onurfredy (onur kuru) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Artik bildirim gelmesin
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    mgundog (m gundog) 46 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu ülke için bulunmaz nimet 👍
    Yanıtla +6
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