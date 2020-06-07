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    Xbox Game Pass aboneliği Samsung televizyonlarına da sunulacak

    Samsung yakın dönemde akıllı televizyonlarına Project xCloud bulut oyun hizmetini ve buna paralel olarak da Xbox Game Pass Ultimate aboneliğini sunmayı planlıyor.
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xbox Game Pass aboneliği Samsung televizyonlarına da sunulacak

    Bugün televizyonlar da en az akıllı telefonlar kadar donanımlı ve her türlü iş yüküne uygun hale geldiler. Samsung uzun zamandır akıllı televizyon oyunculuğunu geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Yakın zamanda Xbox ile ilgili önemli bir gelişme yaşanacak.

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    Televizyonlarda Game Pass dönemi

    Samsung’un hazırladığı yeni akıllı televizyon abonelik sayfalarını keşfeden bir kullanıcı Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine referans görmüş. Sadece Xbox değil YouTube ve Sling servislerine de abonelik seçenekleri bu sayfada yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"

    Xbox Game Pass aboneliğinin yerleşik olarak Samsung televizyonlarında sunulması pek mümkün değil zira masa üstü oyunların televizyonlarda oynatılabilmesi çok uzak bir gelecekte kalıyor. Bunun yerine kaynaklar Project xCloud bulut oyun servisinin Samsung televizyonlarına sunulacağını düşünüyor.

    Donanımdan bağımsız çalışan Project xCLoud sayesinde Samsung televizyon kullanıcıları AAA oyunları oynayabilecekler. Ayrıca Game Pass aboneliği sayesinde pek çok oyunu da ücretsiz oynama şansı elde edecekler. Henüz bununla ilgili net bir tarih yok ancak yaz bitmeden duyuru yapılması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/268104/xbox-project-xcloud-game-pass-may-be-coming-to-samsung-tvs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 32 dk.
    Ayrıca Game Pass aboneliği sayesinde pek çok oyunu da ücretsiz oynama şansı elde edecekler




    Gamepass bedava mi ki oyunlari ücretsiz oynuyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ti7800 (Temjin O.) 42 dk.
    Microsoft çalışıyor.
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