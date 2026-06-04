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    Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun geliyor: Persona 5 Royal ve dahası

    Microsoft, Xbox Game Pass'e haziranın ilk yarısında eklenecek yeni oyunları duyurdu. Persona 5 Royal, Undisputed ve Starseeker gibi yapımlar kütüphaneye geliyor.

    Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun geliyor: Persona 5 Royal ve dahası Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunları duyurdu. Liste içerisinde Persona 5 Royal, Undisputed ve Solarpunk gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Ayrıca platformdan ayrılacak oyunlar da belli oldu. Microsoft'un paylaştığı yeni listeye göre 3-16 Haziran tarihleri arasında toplam 9 oyun abonelik servisine katılacak.

    Xbox Game Pass Haziran oyunları

    Haziran ayının ilk oyunları arasında Herdling ve Total Chaos yer alırken, ilerleyen günlerde Solarpunk, Undisputed ve Persona 5 Royal gibi popüler yapımlar da kütüphaneye eklenecek. Ayrıca Beastro, Frog Sqwad, Starseeker: Astroneer Expeditions ve Junkster da oyuncularla buluşacak. Ayrıca EA Play aboneleri, 12 Haziran itibarıyla EA Sports UFC 6'nın erken erişim deneme sürümüne ulaşabilecek.

    Bunun yanında Tom Clancy’s Rainbow Six Siege oyuncularına özel Blitz Bushido Set paketi de şu anda erişime açılmış durumda.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    • Herdling – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 4 Haziran
    • Total Chaos – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 4 Haziran
    • Solarpunk – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 8 Haziran
    • Undisputed – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 8 Haziran
    • Persona 5 Royal – Konsol, PC, Bulut – 9 Haziran
    • Beastro – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 11 Haziran
    • Frog Sqwad – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 11 Haziran
    • Starseeker: Astroneer Expeditions – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 11 Haziran
    • Junkster – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 16 Haziran

    Game Updates

    • EA Sports UFC 6: EA Play Early Access Trial (Konsol) – Coming 12 Haziran

    In-Game Benefits

    • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Blitz Bushido Set (Bulut, Konsol ve PC) 

    15 Haziran'da Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    • Jurassic World Evolution 2
    • Lost in Random: The Eternal Die
    • Scott Pilgrim vs. The World
    • Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition
    • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 17 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 21 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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