Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun geliyor: Persona 5 Royal ve dahası

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunları duyurdu. Liste içerisinde Persona 5 Royal, Undisputed ve Solarpunk gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Ayrıca platformdan ayrılacak oyunlar da belli oldu. Microsoft'un paylaştığı yeni listeye göre 3-16 Haziran tarihleri arasında toplam 9 oyun abonelik servisine katılacak.

Xbox Game Pass Haziran oyunları

Haziran ayının ilk oyunları arasında Herdling ve Total Chaos yer alırken, ilerleyen günlerde Solarpunk, Undisputed ve Persona 5 Royal gibi popüler yapımlar da kütüphaneye eklenecek. Ayrıca Beastro, Frog Sqwad, Starseeker: Astroneer Expeditions ve Junkster da oyuncularla buluşacak. Ayrıca EA Play aboneleri, 12 Haziran itibarıyla EA Sports UFC 6'nın erken erişim deneme sürümüne ulaşabilecek.

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Bunun yanında Tom Clancy’s Rainbow Six Siege oyuncularına özel Blitz Bushido Set paketi de şu anda erişime açılmış durumda.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Herdling – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 4 Haziran

Total Chaos – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 4 Haziran

Solarpunk – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 8 Haziran

Undisputed – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 8 Haziran

Persona 5 Royal – Konsol, PC, Bulut – 9 Haziran

Beastro – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 11 Haziran

Frog Sqwad – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 11 Haziran

Starseeker: Astroneer Expeditions – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 11 Haziran

Junkster – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 16 Haziran

EA Sports UFC 6: EA Play Early Access Trial (Konsol) – Coming 12 Haziran

In-Game Benefits

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Blitz Bushido Set (Bulut, Konsol ve PC)

15 Haziran'da Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

Jurassic World Evolution 2

Lost in Random: The Eternal Die

Scott Pilgrim vs. The World

Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

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Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun geliyor: Persona 5 Royal ve dahası

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