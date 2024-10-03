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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Xbox Game Pass'e 5 yeni oyun ekleniyor

Paylaşılan listeye göre, 10 Ekim'e kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor. Bunlar sırasıyla MLB The Show 24, Open Roads, Sifu, Mad Streets ve Inscryption olacak. Ayrıca bu listenin Ekim ayının ikinci yarısında tekrar güncelleneceğini hatırlatalım. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Microsoft, Game Pass'i tek bir Xbox mobil uygulamasına taşıyor 1 hf. önce eklendi

Eylül ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Dyson Sphere, Everspace 2, From Space F1 Manager 2023 ve Scorn. Bu oyunlar için son tarih ise 15 Ekim. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

MLB The Show 24 (Konsol) – 2 Ekim

Open Roads (Bulut) – 2 Ekim

Sifu (Bulut, Konsol ve PC) – 2 Ekim

Mad Streets (Bulut, Konsol ve PC) – 7 Ekim

Inscryption (Bulut, Konsol ve PC) – 10 Ekim

Xbox Game Pass Ultimate Perks

MultiVersus: MVP Pack 3

EA Sports FC 25: Welcome Pack

XDefiant: Combat Pack

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

Dyson Sphere Program (PC)

Everspace 2 (Bulut, Konsol ve PC)

From Space (Bulut, Konsol ve PC)

F1 Manager 2023 (Bulut, Konsol ve PC)

Scorn (Bulut, Konsol ve PC)

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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu (Ekim 2024)