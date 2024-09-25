Microsoft, Game Pass'i tek bir Xbox mobil uygulamasına taşıyor

Xbox Game Pass uygulaması Xbox mobil ile birleşiyor
Xbox Games Pass, Xbox'a indirilebilen çeşitli oyunlara abonelik tabanlı erişim sağlıyor. Xbox uygulaması, oyunların yayınlanması ve sosyal öğeler dahil olmak üzere konsola daha fazla erişim sağlayan bir uygulama olarak tanımlanabilir. Microsoft'un planlarına göre her şeye erişmek için yalnızca bir uygulama kullanmanız yeterli olacak.
Xbox Eylül Güncellemesi blog yazısında yapılan açıklamaya göre Microsoft, Xbox Game Pass uygulamasındaki özellikleri Xbox uygulamasına taşıyacak. Xbox beta üyeleri herkese sunulmadan önce özelliklere ilk başta erişebilecek. Birleşmenin bir parçası olarak Microsoft, Kasım ayından itibaren Xbox Game Pass uygulamasının yeni indirmelerini engelleyecek ve kullanıcıları yalnızca Xbox uygulamasını kullanmaya zorlayacak.
iPhone'daki mevcut Xbox uygulaması normal şekilde çalışmaya devam edecek ancak üzerine ekstra özellikler eklenecek. Uygulamaları basitleştirme hamlesi birçok açıdan mantıklı görünüyor. Kullanıcılar artık hangi uygulamayı açacakları konusunda kafa karışıklığı yaşamayacak.
Hem iOS hem de Android kullanıcılarını etkileyen mobil uygulama değişikliklerinin yanı sıra Microsoft, oyuncuların güncellemeler yayınlanır yayınlanmaz oyunları oynayabilmelerini sağlayacak değişiklikleri, yeni İstek Listesi bildirimlerini ve Xbox uygulamasının Windows sürümünde daha fazla değişikliği de açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu