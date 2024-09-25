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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Game Pass'i tek bir Xbox mobil uygulamasına taşıyor

    Microsoft, Xbox Game Pass ve Xbox mobil uygulamalarını yakında tek bir uygulamada birleştirmeyi planlıyor. Yazılım üreticisi, iOS ve Android için Xbox uygulamasının yeni bir sürümünü test ediyor.
    Microsoft, Game Pass'i tek bir Xbox mobil uygulamasına taşıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Game Pass'i Xbox uygulamasıyla birleştirerek iOS için Xbox oyun uygulamalarını basitleştirmeye çalışıyor. Şu anda Xbox oyuncuları iki ayrı uygulamaya erişebiliyor. Yakında Microsoft'un tekliflerini basitleştirme çabasıyla yalnızca bir tanesi kullanılacak.

    Xbox Game Pass uygulaması Xbox mobil ile birleşiyor

    Xbox Games Pass, Xbox'a indirilebilen çeşitli oyunlara abonelik tabanlı erişim sağlıyor. Xbox uygulaması, oyunların yayınlanması ve sosyal öğeler dahil olmak üzere konsola daha fazla erişim sağlayan bir uygulama olarak tanımlanabilir. Microsoft'un planlarına göre her şeye erişmek için yalnızca bir uygulama kullanmanız yeterli olacak.

    Xbox Eylül Güncellemesi blog yazısında yapılan açıklamaya göre Microsoft, Xbox Game Pass uygulamasındaki özellikleri Xbox uygulamasına taşıyacak. Xbox beta üyeleri herkese sunulmadan önce özelliklere ilk başta erişebilecek. Birleşmenin bir parçası olarak Microsoft, Kasım ayından itibaren Xbox Game Pass uygulamasının yeni indirmelerini engelleyecek ve kullanıcıları yalnızca Xbox uygulamasını kullanmaya zorlayacak.

    iPhone'daki mevcut Xbox uygulaması normal şekilde çalışmaya devam edecek ancak üzerine ekstra özellikler eklenecek. Uygulamaları basitleştirme hamlesi birçok açıdan mantıklı görünüyor. Kullanıcılar artık hangi uygulamayı açacakları konusunda kafa karışıklığı yaşamayacak.

    Hem iOS hem de Android kullanıcılarını etkileyen mobil uygulama değişikliklerinin yanı sıra Microsoft, oyuncuların güncellemeler yayınlanır yayınlanmaz oyunları oynayabilmelerini sağlayacak değişiklikleri, yeni İstek Listesi bildirimlerini ve Xbox uygulamasının Windows sürümünde daha fazla değişikliği de açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 11 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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