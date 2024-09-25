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Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox Game Pass'i Xbox uygulamasıyla birleştirerek iOS için Xbox oyun uygulamalarını basitleştirmeye çalışıyor. Şu anda Xbox oyuncuları iki ayrı uygulamaya erişebiliyor. Yakında Microsoft'un tekliflerini basitleştirme çabasıyla yalnızca bir tanesi kullanılacak.

Xbox Game Pass uygulaması Xbox mobil ile birleşiyor

Xbox Games Pass, Xbox'a indirilebilen çeşitli oyunlara abonelik tabanlı erişim sağlıyor. Xbox uygulaması, oyunların yayınlanması ve sosyal öğeler dahil olmak üzere konsola daha fazla erişim sağlayan bir uygulama olarak tanımlanabilir. Microsoft'un planlarına göre her şeye erişmek için yalnızca bir uygulama kullanmanız yeterli olacak.

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Xbox Eylül Güncellemesi blog yazısında yapılan açıklamaya göre Microsoft, Xbox Game Pass uygulamasındaki özellikleri Xbox uygulamasına taşıyacak. Xbox beta üyeleri herkese sunulmadan önce özelliklere ilk başta erişebilecek. Birleşmenin bir parçası olarak Microsoft, Kasım ayından itibaren Xbox Game Pass uygulamasının yeni indirmelerini engelleyecek ve kullanıcıları yalnızca Xbox uygulamasını kullanmaya zorlayacak.

iPhone'daki mevcut Xbox uygulaması normal şekilde çalışmaya devam edecek ancak üzerine ekstra özellikler eklenecek. Uygulamaları basitleştirme hamlesi birçok açıdan mantıklı görünüyor. Kullanıcılar artık hangi uygulamayı açacakları konusunda kafa karışıklığı yaşamayacak.

Hem iOS hem de Android kullanıcılarını etkileyen mobil uygulama değişikliklerinin yanı sıra Microsoft, oyuncuların güncellemeler yayınlanır yayınlanmaz oyunları oynayabilmelerini sağlayacak değişiklikleri, yeni İstek Listesi bildirimlerini ve Xbox uygulamasının Windows sürümünde daha fazla değişikliği de açıkladı.

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Microsoft, Game Pass'i tek bir Xbox mobil uygulamasına taşıyor