Microsoft, Xbox için Mandalorian oyunu üzerinde çalışıyor olabilir

Sony’nin Knights of the Old Republic Remake’ini duyurması ile dikkatler Playstation üzerine çekilmişti. Görünüşe göre Microsoft, Xbox için de bir Star Wars oyunu üzerinde çalışıyor.
Mandalorion oyunu, MMORPG olabilir
Oyun dünyasında sızıntıları ile bilinen Nick Baker, Microsoft’un gelecek planları hakkında yeni bilgiler paylaştı. Microsoft, geçtiğimiz aylarda Zenimax Online Studios’ı satın almıştu. Baker’a göre Microsoft, Zenimax’e bir MMORPG geliştirme görevini vermiş durumda. Ayrıca Baker, Xbox için bir Mandalorian projesi varlığını da belirtmiş durumda. Zenimax Studios, Elder Scrolls Online üzerinde uzun süre çalıştı bu nedenle firmaya MMORPG oyun görevi verilmesi mantıklı görülüyor.
Başka bir kaynak olan Skullzi’ye göre ise bu geliştirilen MMORPG oyunu Xbox’a özel olacak. Her ne kadar Microsoft, özel oyunlar konusunda Sony hadar agresif olmasa da bazı oyunlar yalnızca Xbox’a gelecek. EA Games’in Star Wars oyunlarına özel hakkını kaybetmesinden beri Ubisoft dahil birçok firma kendi Star Wars projelerini duyurmuştu. Görünüşe göre Microsoft da Star Wars projesi geliştirmeyi düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.