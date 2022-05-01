Microsoft, Xbox için Mandalorian oyunu üzerinde çalışıyor olabilir

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Sony’nin Knights of the Old Republic Remake’ini duyurması ile dikkatler Playstation üzerine çekilmişti. Görünüşe göre Microsoft, Xbox için de bir Star Wars oyunu üzerinde çalışıyor.

Mandalorion oyunu, MMORPG olabilir

Oyun dünyasında sızıntıları ile bilinen Nick Baker, Microsoft’un gelecek planları hakkında yeni bilgiler paylaştı. Microsoft, geçtiğimiz aylarda Zenimax Online Studios’ı satın almıştu. Baker’a göre Microsoft, Zenimax’e bir MMORPG geliştirme görevini vermiş durumda. Ayrıca Baker, Xbox için bir Mandalorian projesi varlığını da belirtmiş durumda. Zenimax Studios, Elder Scrolls Online üzerinde uzun süre çalıştı bu nedenle firmaya MMORPG oyun görevi verilmesi mantıklı görülüyor.

Başka bir kaynak olan Skullzi’ye göre ise bu geliştirilen MMORPG oyunu Xbox’a özel olacak. Her ne kadar Microsoft, özel oyunlar konusunda Sony hadar agresif olmasa da bazı oyunlar yalnızca Xbox’a gelecek. EA Games’in Star Wars oyunlarına özel hakkını kaybetmesinden beri Ubisoft dahil birçok firma kendi Star Wars projelerini duyurmuştu. Görünüşe göre Microsoft da Star Wars projesi geliştirmeyi düşünüyor.

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Xbox için Mandalorian oyunu geliyor olabilir