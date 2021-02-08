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    Xbox'ın popüler serisi Halo'nun bir yenisi daha geliştiriliyor

    343 Industries'in yayınlamış olduğu iş ilanına göre popüler oyun serisi Halo'nun, Halo Infinite dışında bir yenisi daha geliştiriliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    08 Şubat 2021, 19:30 (1 hf.)
    1,2b
    1
    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Xbox'ın popüler serisi Halo'nun bir yenisi daha geliştiriliyor
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    Hem Xbox'ın hem de oyun dünyasının en popüler oyun serilerinden biri olan Halo'nun bir yenisi daha geliştiriliyor gibi duruyor. 

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    Microsoft'un kariyer sayfasında yayınlanan iş ilanına göre, şu anda Microsoft'un Redmond'da bulunan merkezinde yeni bir Halo projesi üzerinde çalışması için bir yapımcı aranıyor. Projenin ne olduğu belirtilmemiş ancak şu anda geliştirilmekte olan Halo Infinite ile bir ilgisi olmadığını söyleyebiliriz. Bitmesine yakın bir projeye son anda yeni bir yapımcı almak pek de mantıklı olmaz.

    Bu yüzden bu projenin yeni bir Halo oyunu olduğunu düşünebiliriz. Henüz yapımcı arayışında olduklarını ve Halo Infinite'in de henüz çıkmadığını düşünürsek bu oyunun haberini daha birkaç yıl almayız büyük bir ihtimalle. İş ilanına buradan ulaşabilirsiniz.

    Halo Infinite; Xbox Series, Xbox One ve PC için 2021'in sonbahar döneminde yayınlanacak. Oyun yayınlandığı gibi Xbox Game Pass'e eklenecek. 



    https://www.gamesradar.com/new-halo-project-in-development-according-to-xbox-job-ad/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    O ozanaksu (ozan aksu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Masterchief collection dan halo reach oynadım series te. Grafikler ve özellikle oynanış çok iyi. Hakikaten konsolda oynanan fps oyunlarının atası olduğunu kanıtlıyor. Diğer oyunlara başlayamadım ,oyun bolluğundan. :) Gerçekten fps oyunları içerisinde harika bir seri halo.
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    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk Halo'yu ne oynamıştım ya internet kafede. O yıllar için yapay zekası özellikle etkilemişti: Elinde tüfek benzeri silah olmasına rağmen üzerine yapışkan bomba attığında eğer yakınsa seni de kendiyle beraber götürmek için dibine gelen, eğer uzaksa arkadaşlarından uzaklaşan düşmanlar ve elinde kılıç benzeri bir silah olan ve üzerine dümdüz koştuğu halde ateş etmeye başladığında sağ-sol çapraz koşan düşmanlar yalnızca iki örnek... Bir de arkadaşlarla "yeşil falso" dediğimiz şarj edilip ateşlenebilen ve hafifçe düşmana doğru falso alabilen uzaylı tabancası... Ne günlerdi. Şu an sanırım yükleyip oynayabilirim :)
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Halo Wars 3 olacağını düşünüyorum.
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    aschil (Tuncay Şahin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sadece online olabilir. BR türünde olması olası.
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    Deathcallsdeath (Kaan Dcd) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Halo büyük marka ama geçen jenerasyon hakkını veremediler. Halo battle royal olmasın da :)
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