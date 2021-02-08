Xbox'ın popüler serisi Halo'nun bir yenisi daha geliştiriliyor

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Hem Xbox'ın hem de oyun dünyasının en popüler oyun serilerinden biri olan Halo'nun bir yenisi daha geliştiriliyor gibi duruyor.

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Microsoft'un kariyer sayfasında yayınlanan iş ilanına göre, şu anda Microsoft'un Redmond'da bulunan merkezinde yeni bir Halo projesi üzerinde çalışması için bir yapımcı aranıyor. Projenin ne olduğu belirtilmemiş ancak şu anda geliştirilmekte olan Halo Infinite ile bir ilgisi olmadığını söyleyebiliriz. Bitmesine yakın bir projeye son anda yeni bir yapımcı almak pek de mantıklı olmaz.

Bu yüzden bu projenin yeni bir Halo oyunu olduğunu düşünebiliriz. Henüz yapımcı arayışında olduklarını ve Halo Infinite'in de henüz çıkmadığını düşünürsek bu oyunun haberini daha birkaç yıl almayız büyük bir ihtimalle. İş ilanına buradan ulaşabilirsiniz.

Halo Infinite; Xbox Series, Xbox One ve PC için 2021'in sonbahar döneminde yayınlanacak. Oyun yayınlandığı gibi Xbox Game Pass'e eklenecek.

https://www.gamesradar.com/new-halo-project-in-development-according-to-xbox-job-ad/

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