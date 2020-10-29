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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Live Gold abonelerine Kasım ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar belli oldu

    Kasım ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilecek olan oyunlar belli oldu. Her zaman olduğu gibi ücretsiz oyunlar Xbox One, Xbox 360 ve Xbox için.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Oy Ver

    Xbox Live Gold abonelerine Kasım ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar belli oldu

    Sony'nin açıkladığı PlayStation Plus Kasım ayı ücretsiz oyunlarından sonra, Xbox sahiplerine verilecek olan ücretsiz oyunlar da paylaşıldı. 

    Ayrıca Bkz. "PS Plus Kasım 2020 oyunları açıklandı"

    PlayStation'ın aksine Xbox tarafında yeni nesil için Xbox Live Gold abonelerine özel bir oyun verilmemiş. Xbox One, Xbox 360 ve Xbox için verilmiş ücretsiz oyunlar. Kasım ayında Xbox Live Gold üyelerine verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox Live Gold Temmuz 2019 oyunları açıklandı

    Xbox One

    Aragami: Shadow Edition (Kasım ayı boyunca erişime açık) 

    Swimsanity! (16 Kasım - 15 Aralık arası erişime açık)

    Xbox 360

    LEGO: Indiana Jones (16 Kasım - 30 Kasım arası erişime açık)

    Xbox

    Full Spectrum Warrior (1 Kasım - 15 Kasım arası erişime açık)

    Ayrıca Xbox 360 ve Xbox için verilen oyunların Xbox One'da da geriye uyumluluk sistemi sayesinde oynanabildiğini berlitelim.



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    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    6 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    napolyon94 35 dk.
    Full Spectrum Warrior'ı seneler sonra görmek ilginç oldu.
    Yanıtla
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    ctntas 58 dk.
    ÇöpBox
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    invisible_blue (INVISIBLE BLUE) 1 sa.
    Aynen bu ay çöp
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    cheytac07 1 sa.
    rezalet
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    WienerWald (AD ) 1 sa.
    Çöp
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