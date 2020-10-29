Xbox Live Gold abonelerine Kasım ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar belli oldu

Sony'nin açıkladığı PlayStation Plus Kasım ayı ücretsiz oyunlarından sonra, Xbox sahiplerine verilecek olan ücretsiz oyunlar da paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "PS Plus Kasım 2020 oyunları açıklandı"
PlayStation'ın aksine Xbox tarafında yeni nesil için Xbox Live Gold abonelerine özel bir oyun verilmemiş. Xbox One, Xbox 360 ve Xbox için verilmiş ücretsiz oyunlar. Kasım ayında Xbox Live Gold üyelerine verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.İlginizi Çekebilir Xbox Live Gold Temmuz 2019 oyunları açıklandı
Xbox One
Aragami: Shadow Edition (Kasım ayı boyunca erişime açık)
Swimsanity! (16 Kasım - 15 Aralık arası erişime açık)
Xbox 360
LEGO: Indiana Jones (16 Kasım - 30 Kasım arası erişime açık)
Xbox
Full Spectrum Warrior (1 Kasım - 15 Kasım arası erişime açık)
Ayrıca Xbox 360 ve Xbox için verilen oyunların Xbox One'da da geriye uyumluluk sistemi sayesinde oynanabildiğini berlitelim.
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neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la