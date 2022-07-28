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    Xbox Live Gold üyelerine Ağustos 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Ağustos ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilecek olan oyunlar belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 oyunları.                   
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    Xbox Live Gold Ağustos 2022 oyunları belli oldu
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    Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların ağustos listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

    Xbox Live Gold Ağustos Oyunları

    Xbox One

    • Calico (1 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında erişime açık)
    • ScourgeBringer  (16 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında erişime açık)

    Xbox 360

    • Saints Row 2 (1 Ağustos - 15 Ağustos tarihleri arasında erişime açık)
    • Monaco: What’s Yours is Mine(16 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında erişime açık)

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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