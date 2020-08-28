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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Live Gold Eylül 2020 oyunları açıklandı

    Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Eylül ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Bu ayın listesinde yine Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar yer alıyor
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox Live Gold Ağustos 2020 oyunları açıklandı

    Microsoft, Eylül 2020'de Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Eylül listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aylara göre biraz daha diyebiliriz.

    Xbox One tarafında Tom Clancy's The Division ve The Book of Unwritten Tales 2 bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise de Blob 2 ve Armed and Dangerous, Eylül ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinde de oynanabiliyor.

    Xbox One

    • Tom Clancy's The Division (1 - 30 Eylül)
    • The Book of Unwritten Tales 2 (16 Eylül - 15 Ekim) 

    Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

    • de Blob 2  (1 - 15 Eylül) 
    • Armed and Dangerous (16 - 30 Eylül)


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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Manhunt Three 8 sa.
    The Division, PC'de arkadaşlarımla çok keyifle oynadığım bir oyun. Özellikle Türkiye'de Ubisoft nefretinden dolayı pek popüler olamadı, çok sevilmedi. Ama dünya genelinde sevenleri hala ara sıra oyuna giriyor :) Xbox'a da ekleyelim :)
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