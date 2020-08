Xbox Live Gold Eylül 2020 oyunları açıklandı

İlginizi Çekebilir

Microsoft, Eylül 2020'de Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Eylül listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aylara göre biraz daha diyebiliriz.

Xbox One tarafında Tom Clancy's The Division ve The Book of Unwritten Tales 2 bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise de Blob 2 ve Armed and Dangerous, Eylül ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinde de oynanabiliyor.

Xbox One

Tom Clancy's The Division (1 - 30 Eylül)

The Book of Unwritten Tales 2 (16 Eylül - 15 Ekim)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

de Blob 2 (1 - 15 Eylül)

Armed and Dangerous (16 - 30 Eylül)

