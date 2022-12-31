Xbox Live Gold üyelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Xbox Live Gold Ocak 2023 Oyunları
- Iris Fall (1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında erişime açık)
- Autonauts (16 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında erişime açık)
Normalde Xbox, dört oyunla karşımıza çıkardı ancak son aylarda iki oyunla karşımıza çıkıyor. Zaten Xbox Game Pass olduğu için bu tarafta verilen oyunlar çok da önemli değil oyuncular için.
Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d