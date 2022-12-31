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    Xbox Live Gold üyelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Ocak 2023 tarihinde Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilecek olan oyunlar belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 oyunları.               
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    Xbox Live Gold Ocak 2023 ücretsiz oyunları Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların ocak listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

    Xbox Live Gold Ocak 2023 Oyunları

    • Iris Fall (1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında erişime açık)
    • Autonauts (16 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında erişime açık)

    Normalde Xbox, dört oyunla karşımıza çıkardı ancak son aylarda iki oyunla karşımıza çıkıyor. Zaten Xbox Game Pass olduğu için bu tarafta verilen oyunlar çok da önemli değil oyuncular için.

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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