Xbox Live Gold üyelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların ocak listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

Netflix, 2022 yılının popüler dizi ve filmlerini açıkladı! 16 sa. önce eklendi

Xbox Live Gold Ocak 2023 Oyunları

Iris Fall (1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında erişime açık)

Autonauts (16 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında erişime açık)

Normalde Xbox, dört oyunla karşımıza çıkardı ancak son aylarda iki oyunla karşımıza çıkıyor. Zaten Xbox Game Pass olduğu için bu tarafta verilen oyunlar çok da önemli değil oyuncular için.

Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Xbox Live Gold Ocak 2023 ücretsiz oyunları