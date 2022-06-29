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    Xbox Live Gold üyelerine Temmuz 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Temmuz ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilecek olan oyunlar belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 oyunları.                       
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    Xbox Live Gold Temmuz oyunları belli oldu
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    Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların temmuz listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

    Xbox Live Gold Temmuz Oyunları

    Xbox One

    • Beasts of Maravilla Island (1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında erişime açık)
    • Relicta (16 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında erişime açık)

    Xbox 360

    • Thrillville: Off the Rails (1 Temmuz - 15 Temmuz tarihleri arasında erişime açık)
    • Torchlight (16 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında erişime açık)

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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